Le trame della telenovela iberica Una vita si arricchiscono sempre di colpi di scena, segreti, ed intrighi. Nelle puntate che il pubblico spagnolo potrà vedere molto probabilmente la prossima settimana, a partire da domani lunedì 28 ottobre 2019, accadrà qualcosa di inaspettato a seguito dell’ennesimo scontro di due protagoniste della soap. Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) perderà nuovamente le staffe a causa di Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L’ex governante, dopo essersi infuriata con la vedova del Bryce per averle fatto ripensare Telmo Martinez, farà di nuovo i conti con il suo passato. Genoveva con il suo atteggiamento condurrà la madre di Blanca alla pazzia totale, a tal punto che in preda al delirio totale affermerà di aver visto Cayetana.

Marcia dubita del marito, la sparizione di Susana

Negli episodi spagnoli andati in onda fino al 25 ottobre 2019, Marcia ha iniziato ad avere dei dubbi sull’identità del marito Santiago, dopo aver notato che ha una cicatrice che non aveva mai visto.

La brasiliana ha fatto questa scoperta dopo aver rinunciato a stare con Felipe. Intanto Ursula si è arrabbiata con Genoveva, quando le ha fatto vedere una fotografia di Mateo e Telmo. Non appena è rimasta da sola, la Dicenta ha affermato che non perdonerà mai il sacerdote. A seguito dell’arresto di Alfonso, i Dominguez hanno fatto un sospiro di sollievo, poiché il film su Bellita del Campo non è stato più diffuso.

Nel frattempo la felicità di Susana per aver trovato l’amore ha avuto una breve durata. Armando ha spiazzato l’ex sarta rivelandole di dover lasciare Acacias 38 per partire per un importante missione. Per terminare la zia di Liberto ha fatto capire di essere rimasta tanto delusa dalla scelta del suo fidanzato, scomparendo nel nulla.

Felipe sempre più vicino a Genoveva, Ursula crede che Cayetana sia viva

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti iberici svelano in anteprima esclusiva che Ursula addirittura minaccerà di morte la Salmeron, per aver fatto ritornare nella sua mente i fantasmi del suo passato.

Successivamente Santiago approfitterà del fatto che Genoveva abbia bisogno del suo silenzio e della sua collaborazione, per ricattarla e metterla in una situazione complicata. La discussione tra la vedova del Bryce e il forestiero non passerà inosservata a Marcia. La brasiliana infatti dopo aver sorpreso suo marito in compagnia della sua rivale in amore, inizierà ad avere dei sospetti. Intanto l’Alvarez Hermoso non essendo al corrente delle scoperte fatte da Marcia, e sempre più entusiasta del rapporto stretto con Genoveva, le chiederà di uscire insieme ad altre coppie.

In seguito Ursula furiosa con la Salmeron, crederà di aver visto Cayetana passeggiare per le strade di Acacias 38. In particolare la Dicenta si confiderà con Agustina dicendole che la Sotelo Ruz potrebbe essere ancora viva. La domestica a questo punto darà un bruttissimo consiglio alla dark lady, visto che la inviterà a vendicarsi di tutti gli abitanti.