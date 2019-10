Al centro delle trame delle nuove puntate iberiche dell’entusiasmante e famosa soap opera Una vita ideata dall’autrice Aurora Guerra, continueranno ad esserci tre personaggi di cui si sta parlando molto attualmente. Si tratta di Felipe, Genoveva e Marcia. La brasiliana, pur avendo rinunciato a sposare l’avvocato a causa dell’apparizione improvvisa ad Acacias 38 di suo marito Santiago, sarà ancora infedele.

La peccaminosa storia d’amore tra la domestica e l’Alvarez Hermoso andrà avanti. Il vedovo di Celia sbaglierà ad essere tranquillo: per la precisione sarà convinto che nulla potrà separarlo dalla sua amata. In particolare Genoveva dopo aver capito che Felipe è freddo nei suoi confronti a causa di Marcia, accetterà finalmente la proposta di Ursula Dicenta. La Salmeron si alleerà con l’ex istruttrice per far lasciare una volta per tutte il migliore amico dell'ispettore Mauro San Emeterio e la brasiliana.

Felipe e Marcia intraprendono una tresca, Genoveva si allea con Ursula

Si preannunciano ricchi di colpi di scena, i prossimi appuntamenti spagnoli della telenovela. Nella puntata numero 1.118 che verrà trasmessa sull’emittente televisiva La 1 TVE lunedì 14 ottobre 2019, Marcia continuerà a tradire il marito Santiago, giunto nel quartiere iberico quando lei era sul punto di convolare a nozze con Felipe.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Ebbene sì, la brasiliana pur avendo dei dubbi, incontrerà l’Alvarez Hermoso in gran segreto. L’avvocato sarà di nuovo felice al fianco della donna che ama. Sia Marcia e il vedovo di Celia decideranno di comune accordo di portare avanti la loro tresca clandestina. Purtroppo i due amanti correranno un grosso pericolo, a causa dell’alleanza tra Genoveva e Ursula. La Salmeron infatti stanca di fallire, chiederà all’ex istruttrice di darle una mano per far separare in modo definitivo Felipe e Marcia.

Susana e Armando spiati da Casilda, Cinta sospetta di Alfonso

Intanto nella cittadina spagnola ci saranno altri avvenimenti. Rosina ad esempio cercherà di convincere Susana ad andare ad un appuntamento con Armando. Successivamente quest’ultimo spiazzerà la Seler dichiarandole il suo amore, ma quando saranno sul punto di baciarsi si renderanno conto di essere spiati dalla cameriera Casilda. Nel contempo Josè dopo aver avuto una conversazione con Alfonso, sarà entusiasta di un nuovo progetto a cui parteciperà sua figlia.

Cinta dopo aver parlato con suo padre sospetterà che è stato ingannato. A quel punto la giovane artista sarà determinata a scoprire cosa sta accadendo, cioè come mai il regista ha mentito a suo padre sul nuovo film. Cinta per chiarire i suoi dubbi farà irruzione nell’ufficio di Alfonso da sola, con l’intento di smascherarlo.