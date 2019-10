Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono due dei protagonisti del Trono Over di Uomini e donne più attesi del momento. Nelle ultime settimane, infatti, il cavaliere ha stupito i telespettatori con la lettura della missiva con la quale ha espresso i suoi sentimenti per la ex fidanzata, da lui definita la donna più importante della sua vita. Ci si sarebbe aspettati un, fin troppo scontato, ritorno di fiamma, ma nelle recenti puntate dedicate agli Over, lei non è riuscita a mettere da parte le sofferenze degli ultimi mesi, dicendo di non provare più gli stessi sentimenti.

Nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine la dama bresciana ha rinnovato questa consapevolezza, spiegando di avere sofferto molto dopo la rottura con Guarnieri e di sentirsi ancora vuota per quanto accaduto. In futuro, però, accadrà qualcosa di sorprendente per questa coppia.

La confessione di Ida: 'Avevo toccato il fondo'

Sono parole forti quelle che Ida Platano ha rilasciato al settimanale Uomini e donne Magazine.

Nell'intervista, infatti, la dama del Trono Over ha spiegato di avere sofferto per mesi dopo la rottura con Riccardo Guarnieri: "Un anno fa mi sono sentita abbandonata da Riccardo. Per me, allora, le giornate non avevano più un senso. Credo di aver toccato il fondo all'epoca e questo non lo posso dimenticare". La bresciana ha aggiunto di essersi aspettata a lungo una mossa da parte del suo ex fidanzato e di essere rimasta stupita quando lui, a distanza di un anno, si è presentato in studio con la lettera.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le lacrime da lei mostrate in quel momento erano frutto dell'emozione per il gesto, soprattutto perché era consapevole di come lui abbia tirato fuori tutto il suo coraggio per spingersi a tanto. Eppure, ha aggiunto di non essere riuscita a sentire quelle parole fino nel profondo.

Il rifiuto è un meccanismo di autodifesa

Nel corso della sua lunga intervista, Ida Platano ha aggiunto di sentirsi vuota e di non essere in grado di dare qualcosa di importante ad un'altra persona.

Ha quindi ammesso di considerare il rifiuto verso Riccardo Guarnieri una sorta di meccanismo di autodifesa a causa delle sofferenze del passato e del lungo malessere che ha dovuto affrontare. L'amore che provava per lui, infatti, è stato superato dal dolore che oggi è ancora ben vivo in lei. Si tratta di parole estremamente dure, mosse dall'amarezza per i trascorsi, non certo facili, con il cavaliere tarantino.

Ma sarà meglio non dare nulla per scontato: nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 la prossima settimana, e relative alla registrazione del 17 ottobre, Ida Platano si renderà protagonista di un inatteso voltafaccia, decidendo di concedere una seconda possibilità al suo ex. E la coppia dovrebbe lasciare insieme il programma.