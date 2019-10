Mancano poco più di 24 ore ad una nuova attesissima registrazione di Uomini e donne: domani, mercoledì 2 ottobre, Maria De Filippi dovrebbe presentare al pubblico la tronista che prenderà il posto di Sara Tozzi. Stando alle indiscrezioni che circolano sul web, potrebbe essere Klaudia Poznanska la new entry del Trono Classico: la ragazza, infatti, ha ridotto al minimo la sua attività sui social network proprio da quando la "collega" ha abbandonato la poltrona rossa. Sarà un caso?

Klaudia potrebbe tornare a U&D dopo il 'no' di Andrea

Chi sarà la nuova tronista di Uomini e Donne? È questa la domanda che si stanno facendo i fan della trasmissione da circa una settimana, ovvero da quando hanno cominciato a circolare le anticipazioni sull'addio di Sara Tozzi. La barista di Modena, infatti, ha abbandonato il trono a meno di un mese dall'inizio della sua esperienza in Tv e l'ha fatto perché si è resa conto di provare ancora qualcosa per l'ex fidanzato.

Oggi, a distanza di poco più di 24 ore da una nuova registrazione del Trono Classico, in rete impazza il nome di una ragazza che sarebbe la candidata principale alla poltrona rossa del popolare dating-show.

Stando a quello che riportano alcuni siti di gossip, potrebbe essere Klaudia Poznanska la new entry del programma condotto da Maria De Filippi. Il blog "Vicolo delle News", infatti, fa notare che la romana è quasi sparita dai social network da quando, cinque giorni fa, è stato ufficializzato l'addio di Sara a U&D.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Si ricorda, infatti, che la giovane di origini polacche è sempre stata molto simpatica sia alla conduttrice che a tutti i membri della redazione, con i quali ha ammesso di aver instaurato un bellissimo rapporto quando corteggiava Andrea Zelletta.

Il passato di Klaudia su Canale 5

Chi segue con affetto Uomini e Donne, certamente ricorderà la partecipazione della Poznanska al Trono Classico. La ragazza, infatti, è stata una delle corteggiatrici più apprezzate della scorsa stagione: la conoscenza tra la giovane e Andrea Zelletta ha appassionato migliaia di spettatori, che ci sono rimasti malissimo quando hanno scoperto che il tronista le ha preferito Natalia Paragoni.

Per tutta l'estate, il nome di Klaudia è stato nella lista dei candidati al trono di settembre: prima che fossero presentate ufficialmente Giulia Quattrociocche e Sara Tozzi, in tantissimi pensavano che una delle nuove protagoniste del dating-show sarebbe stata la simpatica 19enne.

Oggi, dopo che la barista si è ritirata, la giovane di origini polacche torna prepotentemente al centro del gossip per un suo possibile rientro in studio, ma in una nuova veste: domani (mercoledì 2 ottobre), durante la registrazione di U&D, la De Filippi potrebbe confermare l'indiscrezione che impazza in rete sulla possibile seconda chance della Poznanska di cercare l'anima gemella in Tv.