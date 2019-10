Dal giorno in cui Sara Tozzi ha annunciato la decisione di abbandonare il trono di Uomini e donne, si è fatto un gran parlare della sua possibile sostituta. Vari nomi sono balzati alle cronache tra i quali, uno su tutti, fino a qualche giorno fa aveva i favori dei pronostici. La fortunata sembrava essere l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska, anche se questa ipotesi non si è mai concretizzata nelle recenti registrazioni dedicate al Trono Classico.

A sorpresa, un nuovo volto noto è balzato alle cronache nelle ultime ore, come reso noto dal settimanale 'Spy.' E si tratterebbe di un vero colpaccio dato che la fortunata alla ricerca dell'anima gemella potrebbe essere niente meno che Martina Nasoni, la vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello.

La vincitrice del GF 16 sorpresa negli studi di Maria De Filippi

Secondo il settimanale 'Spy', Martina Nasoni sarebbe la favorita per il trono di Uomini e donne dopo l'abbandono di Sara Tozzi.

La vincitrice del Grande Fratello 16, infatti, è stata avvistata niente meno che all'ultimo piano degli uffici di Maria De Filippi. E considerando che la sua tribolata relazione con Daniele Dal Moro è ufficialmente giunta al termine già da qualche tempo, tutto fa pensare che possa decidere di riprendere la ricerca dell'anima gemella proprio all'interno dello storico dating show di Canale 5. Riporta, a tal proposito, il tabloid: "Pare che la ragazza dal cuore di latta, tornata single dopo la discussa e tormentata storia con Daniele Dal Moro, sia in pole position per salire sul trono di Uomini e donne".

Non sarebbe certo la prima volta che ex protagonisti del Grande Fratello arrivano alla corte di Maria De Filippi per mettersi nuovamente alla prova in un contesto televisivo.

Gli altri nomi forti per il ruolo di tronista

Le ultime due registrazioni dedicate al Trono Classico hanno deluso molti telespettatori di Uomini e donne, che attendevano l'annuncio della nuova tronista dopo l'addio di Sara Tozzi.

Esso non è mai arrivato ma l'attesa potrebbe essere ancora breve. La presenza di Martina Nasoni negli studi di Maria De Filippi potrebbe non essere un semplice caso ma sarà bene non perdere di vista anche altre possibili protagoniste. Tra di esse, ricordiamo l'ex corteggiatrice Klaudia Poznanska che lo scorso anno aveva lasciato un bel ricordo di sé tra i fan, anche se alla fine Andrea Zelletta le aveva preferito Natalia Paragoni.

Restano inoltre di grande attualità anche le ex partecipanti a Temptation Island, ovvero Katia Fanelli, Ilaria Teolis e Nunzia Sansone. La produzione potrebbe inoltre decidere di optare per un volto del tutto estraneo al mondo della televisione, come accaduto con Giulia Quattrociocche, mai apparsa in passato in nessun programma di Canale 5.