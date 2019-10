È una delle dame più apprezzate del Trono Over di Uomini e donne ma fino ad ora non è stata molto fortunata in amore. Pamela Barretta lo scorso anno era uscita dal programma insieme a Stefano Torrese salvo poi scoprire, in occasione di un ritorno in studio, che lui aveva scambiato alcuni messaggi con Roberta Di Padua. Tra loro era finita con una serie di accuse reciproche confermate qualche settimana fa, quando il cavaliere si era ripresentato nel parterre insieme alla neo-fidanzata Noel Formica. La Barretta ha, comunque, avuto modo di avvicinarsi ad un altro corteggiatore, con il quale ha intrapreso una frequentazione tra alti e bassi.

Lui è Enzo Capo con il quale, nella registrazione del 1° ottobre, sembrava proseguire il percorso di conoscenza. Ma un recente sfogo pubblicato dalla dama su Instagram lascia presagire alla possibilità di una crisi anche con lui.

Pamela Barretta si sfoga su Instagram

Nelle scorse puntate del Trono Over di Uomini e donne, Pamela Barretta e Enzo Capo hanno confermato la loro frequentazione, anche se lui ha lasciato intendere di avere ancora delle situazioni da chiarire con delle ex fiamme estive.

Nell'ultima registrazione, effettuata il 1° ottobre, Pamela ha rifiutato di conoscere uno spasimante, dichiarando di voler continuare a vedere il solo Enzo. Sebbene non sia stato concesso spazio alla coppia, l'affermazione della dama ha lasciato presagire ad un periodo positivo nella loro nascente storia. Eppure qualcosa sembra essere cambiato negli ultimi giorni. La conferma arriva da un post pubblicato dalla Barretta su Instagram, nel quale traspare un'evidente amarezza. Scrive la dama: "E non permetterò più a nessuno di calpestarmi il cuore". Aggiungendo poi l'eloquente hashtag: "#chesiachiaro".

Enzo Capo impegnato negli affari a Budapest

Bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire se la conoscenza di Pamela Barretta e Enzo Capo sia in crisi, come lascia intendere il post della dama. A breve, infatti, verrà registrata una nuova puntata del Trono Over durante la quale i due potrebbero aggiornare su eventuali novità. Nel frattempo, il cavaliere ha rilasciato un'intervista al tabloid dedicato al dating show, nella quale ha chiarito le motivazioni che lo spingono a viaggiare costantemente tra Italia e Ungheria.

A Budapest, infatti, ha intrapreso da qualche tempo una nuova attività come da lui stesso raccontato: "Anni fa feci diversi investimenti immobiliari trasformandoli in un’attività di hotellerie di lusso per portare il Made in Italy in Est Europa". Nella stessa intervista, Enzo ha spiegato di avere notato la bellezza di Pamela fin dal suo ingresso in studio. Di lei ha apprezzato anche la forza del suo carattere, evidenziata durante il duro scontro con il suo ex.