È andata in onda oggi la terza e ultima parte della puntata dedicata a Uomini & Donne Trono Over. Abbiamo assistito ad una Gemma gelosa e un po' stanca dell'atteggiamento di Jean Pierre. Una coppia felice che lascia il programma. Ed infine una sfilata in pigiama hot, tra voti alti e polemiche.

Gemma: una scenata di gelosia

Jean Pierre viene colto in flagrante mentre balla sorridente con la single Antonella.

Immediata la richiesta di spiegazioni da parte di Gemma, mentre Gianni Sperti incalza sostenendo di vedere un diverso atteggiamento in Jean Pierre mentre è in compagnia di Antonella. Inutili le giustificazioni del corteggiatore perché Gemma non si arrende e vuole sapere tutta la verità. Alla fine Jean Pierre conferma di voler approfondire la conoscenza con Antonella e Gemma sbotta rinfacciando anche un certo atteggiamento frettoloso da parte del corteggiatore nel riaccompagnarla a casa. Lamentele con Gianni e autoironia.

Brava Gemma! Voto 8.

Jean Pierre Voto 5, non si sbilancia mai e questo atteggiamento alla lunga stanca.

Edoardo e Chiara: si sposano

Edoardo racconta di aver avuto un incidente durante una gara sportiva a cui assisteva anche Chiara. Dopo esserne uscito illeso e dopo averla rivista, descrive la forte emozione. E tra battute e risate, si avvicina, si inginocchia e le chiede di sposarlo. Data fissata per il 21 dicembre 2019. Segue famigerato lancio del bouquet...scontro fra titani, ma alla fine lo agguanta Valentina che lo vuole però regalare a Gemma!

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Ma Maria spiega che porta sfortuna passarlo.

Un matrimonio a Natale e inviti per Maria, Gianni, Tina e Tinì. E così un'altra coppia esce dal programma insieme. Bravi e auguri!

Sfilata femminile

Si conclude con la sfilata femminile a tema "Pigiama Party per due". Tutte le concorrenti scelgono i loro outfits da sole. Ad Anahi resta lo scettro dei commenti. Apre la sfilata Veronica con una sottoveste di seta nera, molto apprezzata dai giudici.

Per lei voti alti e l'approvazione di Anahi. Anche per Gemma buoni voti dal gruppo di uomini. Anche la torinese sceglie di indossare la seta ma proponendo il colore bianco. Corredato dalla frase "il desiderio non va in pensione con l'età anagrafica". Promossa da Anahi.

Bocciata invece Valentina con un completino di pizzo nero che alcuni uomini giudicano esagerato e volgare. Brutta sorpresa invece per Pamela che indossa un completo di raso rosa antico.

A darle un brutto voto è proprio Enzo. Assolutamente non meritato il 4. Insorge il pubblico guidato da Gianni. Enzo si giustifica dicendo "non dovevi toglierti la vestaglia". Con questa scenata Enzo ci riporta indietro nel tempo. Purtroppo non tanto indietro se questa è ancora la sua mentalità. E ribadisce la sua posizione dietro le quinte.