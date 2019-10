La puntata di Uomini e donne trasmessa ieri 29 ottobre ha sancito il ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nonostante i dubbi della vigilia, lei ha deciso di concedere una seconda possibilità al suo ex fidanzato, scontrandosi duramente con Armando Incarnato (il quale non le ha risparmiato diverse frecciatine nei social network). Ma come sono andate le cose per la coppia negli ultimi giorni?

La frequentazione continua? Oltre alle varie segnalazioni arrivate di recente da alcuni fan del dating show di Maria De Filippi e alle novità della registrazione del 26 ottobre, la conferma che tutto procede per il meglio è stata data anche dalla diretta interessata: per la prima volta, la Platano ha pubblicato uno scatto in compagnia di Riccardo, esprimendo il desiderio di guardare avanti in questo rapporto.

La dichiarazione di Ida Platano su Instagram

L'evoluzione del rapporto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri continua ad incuriosire il pubblico di Uomini e donne che tiene monitorati i movimenti della ritrovata coppia. L'aggiornamento qualche ora fa è arrivato direttamente dalla dama che ha espresso il suo pensiero su quanto sta accadendo con il cavaliere tarantino. Insieme allo scatto in cui la coppia appare sorridente, la Platano ha scritto: "Nessuno può tornare indietro e ricominciare da capo, ma chiunque può andare avanti e decidere il finale".

Le sue parole hanno trovato la replica di diversi volti noti del programma di Maria De Filippi a partire da Gianni Sperti, che ha commentato con un cuore. Si sono affidati a degli emoji anche le ex troniste Giulia Cavaglià e Teresa Langella. Manca, almeno per il momento, un commento o un post ufficiale di Riccardo Guarnieri.

Registrazione Trono Over: Ida e Riccardo tornano in studio

La presenza di Ida Platano e Riccardo Guarnieri nello studio di Uomini e donne sarà confermata anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

I due, infatti, hanno partecipato alla registrazione che si è tenuta lo scorso 26 ottobre e durante la quale hanno aggiornato Maria De Filippi e il pubblico sul loro rapporto. Stando al resoconto riportato da Il Vicolo delle News, lei avrebbe ammesso di avere rivisto Riccardo, ma si sarebbe lamentata del mancato trasporto: lui, infatti, si è addormentato mentre erano a letto insieme. La dama ha, inoltre, negato di vere baciato appassionatamente il cavaliere in stazione prima dei saluti.

Nonostante i problemi evidenziati, Ida e Riccardo sono stati sollecitati dal pubblico e si sono scambiati alcuni baci al centro dello studio. Dopo tale registrazione, la coppia è anche stata pizzicata insieme per le vie di Roma, mano nella mano, e successivamente anche in un locale della capitale.