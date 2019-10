Non accennano a placarsi gli attacchi di alcuni protagonisti di Uomini e donne a Gemma Galgani: sull'ultimo numero di "Nuovo Tv", infatti, sono state riportate le dichiarazioni al veleno di due persone che hanno, o avuto, a che fare con la dama torinese. Tina Cipollari, per esempio, si è lamentata del cambio d'atteggiamento che la dama del Trono Over avrebbe avuto da quando si è accorta di essere diventata un personaggio televisivo. Della simile opinione l'ex cavaliere Giorgio Manetti.

Tina su Gemma: 'È cambiata da quando è arrivata a U&D'

Sono giorni duri per Gemma Galgani: la protagonista del Trono Over, infatti, deve far fronte a vari attacchi che le stanno arrivando da parte di sue vecchie conoscenze. Tina Cipollari, intervistata da "Nuovo Tv", ha detto delle cose molto forti sulla dama, con la quale ogni settimana mette sù dei siparietti che divertono tutto il pubblico di Canale 5.

Al giornalista che le ha chiesto cosa non le piace della torinese, l'opinionista ha fatto sapere: "È falsa, ormai ha capito che tutto quello che fa funziona. È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne". Per supportare la sua tesi, la "vamp" ha fatto degli esempi concreti di quelli che, a suo parere, sono i comportamenti che la "rivale" avrebbe assunto soltanto da quando si è accorta di essere diventata un personaggio.

"Prima era una povera vecchietta che si aggirava per lo studio sconsolata, ora si mette a imitare Marilyn Monroe", ha tuonato la romana sulle pagine della nota rivista di Gossip.

Il 'no' di Giorgio a un ritorno nel Trono Over

Ad attaccare Gemma e il suo comportamento davanti alle telecamere, è stato anche Giorgio Manetti. Sempre sulle pagine dell'ultimo numero di "Nuovo Tv", l'ex cavaliere del Trono Over ha espresso un parere poco carino sulla signora con la quale ha avuto una tormentata relazione qualche anno fa.

"Una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare, che è una cosa veramente poco dignitosa, potrebbe anche fidanzarsi con due uomini, ma non molla la trasmissione", ha dichiarato il toscano al settimanale.

In merito a un suo chiacchierato ritorno a Uomini e Donne, infine, il "gabbiano" ha fatto sapere che non se ne parla: da quando ha abbandonato il programma, ormai più di un anno fa, il sessantenne sostiene di stare meglio, perché l'ultimo periodo davanti alle telecamere per lui è stato molto difficile.

I continui attacchi che riceveva, soprattutto da Gianni Sperti, erano diventati insopportabili per Giorgio, che oggi afferma: "Non fa più per me. Ora non lo seguo nemmeno. Dopo l’ultima stagione, dove sono stato attaccato duramente, non ce la farei a stare ancora in studio".

Svaniscono, dunque, le possibilità che Manetti rientri in trasmissione per animare le prossime puntate della versione "senior": dopo gli addii di Riccardo e Ida, Pamela ed Enzo, il Trono Over necessita di nuovi interessanti storie da raccontare.