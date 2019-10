Nelle prossime puntate di Un posto al sole entreranno finalmente nel vivo alcune nuove storyline. Innanzitutto sarà possibile conoscere meglio il personaggio di Delia, moglie di Aldo Leone il quale, in seguito a un drammatico incidente, verrà ricoverato in ospedale in condizioni critiche, mentre di Diego si perderanno temporaneamente le tracce.

Nel frattempo, nel corso degli episodi in onda dal 14 al 18 ottobre, ci sarà un'importante novità per Andrea e Arianna che riceveranno l'idoneità all'adozione, ma qualcuno potrebbe non prendere bene questa notizia.

Lunedì 14 ottobre: Diego contro Aldo

Diego si renderà protagonista di un duro scontro con Aldo Leone. In un secondo momento, il giovane cercherà di sfogare la sua rabbia e frustrazione con il padre Raffaele. Alice rientrerà a Napoli per un breve periodo e cercherà di trascorrere un po' di tempo con il papà Andrea, il quale però dimostrerà di essere distratto da altre faccende.

Vittorio si troverà in difficoltà a causa delle continue intromissioni della madre Assunta, e ciò gli creerà anche una serie di problemi sul lavoro.

Martedì 15 ottobre: Beatrice decisa a stare lontana da Diego

Beatrice proverà in tutti i modi ad escludere Diego dalla sua vita. Nel frattempo Aldo metterà al corrente la giovane di un'importante decisione che potrebbe cambiare le loro vite. Tuttavia, a causa di un evento drammatico e del tutto inaspettato, la situazione rischierà di capovolgersi drasticamente.

Andrea e Arianna potranno tirare un sospiro di sollievo nel momento in cui apprenderanno di essere stati considerati idonei all'adozione. Questa bella notizia, però, non verrà accettata di buon grado da qualcuno.

Mercoledì 16 ottobre: Aldo in condizioni critiche

Leone sarà ricoverato in condizioni a dir poco complicate. La moglie Delia accorrerà in ospedale per stargli accanto, e qui potrà contare sull'appoggio dell'amico Eugenio Nicotera. Nel frattempo Raffaele avrà delle difficoltà nel mettersi in contatto con il figlio Diego che sembrerà svanito nel nulla.

Alice soffrirà molto il comportamento distaccato del padre, temendo che questi l'abbia allontanata dalla sua vita. Salvatore Cerruti sarà felicissimo all'idea di poter pranzare romanticamente con il suo amato dottor Sarti.

Giovedì 17 ottobre: Raffaele affronta il figlio

Raffaele si convincerà che ormai è giunto il momento di affrontare seriamente Diego. Andrea si renderà conto di essersi comportato male con Alice, non coinvolgendola attivamente nel suo importante percorso verso l'adozione di un bimbo. Cerruti, intanto, in preda alle sue insicurezze, perderà l'ennesima occasione di vivere una nuova storia d'amore.

Venerdì 18 ottobre: Marina invita Andrea a non trascurare Alice

Raffaele continuerà ad essere in ansia per Diego.

Nel frattempo Marina si confronterà con Andrea, ricordandogli di mantenere gli impegni presi con la figlia Alice. Anita, accorgendosi del cattivo umore di Vittorio anche in radio, proverà a trovare una soluzione per tirarlo su di morale.