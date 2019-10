Nelle prossime puntate di 'Un posto al sole', si tornerà a parlare del tormentato rapporto d'amore tra Filippo e Serena. Ora che Leonardo ha lasciato Napoli, la coppia non avrà distrazioni e potrà concentrarsi sul futuro della loro relazione. Nelle prossime puntate Filippo rientrerà a Napoli, dopo essere stato a Tenerife per lavoro, ma qualcosa che è accaduto in quel posto lo stravolgerà al punto da non voler rivedere la sua famiglia.

Nel frattempo, Bice e Mariella saranno protagoniste di una spassosa vicenda che vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio che avrà l'impatto di un uragano nella loro vita. Di seguito le anticipazioni, relative a queste due storyline, degli episodi di 'Un posto al sole' che andranno in onda fino all'8 novembre.

Una cena per riappacificarsi

Nella sua ultima apparizione, Filippo (Michelangelo Tommaso) aveva lasciato il tetto coniugale per trasferirsi a casa di suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Uno dei motivi principali della lite era stato sicuramente l'intromissione di Leonardo (Erik Tonelli), ma almeno per il momento tale personaggio si è allontanato, quindi i due potranno affrontare la loro crisi senza altre distrazioni. Tuttavia la situazione tra i due non sembrerà affatto migliorare. Filippo sarà molto in ansia all'idea di rivedere Serena (Miriam Candurro), ma i due avranno modo di riavvicinarsi grazie a una semplicissima cena in famiglia.

Tale evento sembrerà essere l'occasione perfetta per farli dialogare, ma purtroppo un pensiero fisso continuerà a girare nella testa dell'uomo e farà si che la situazione tra i due non si sblocchi.

Filippo divorato dai sensi di colpa

Tornato a Napoli dal viaggio a Tenerife, Filippo sarà travolto dai sensi di colpa a causa di quello che è accaduto in quel posto. Purtroppo dalle anticipazioni, non c'è nessun elemento che possa fare anche solo intuire cosa sia accaduto, ma l'evento risulta così grave che spingerà l'uomo a voler tenere le distanze da sua moglie.

La prima cosa che viene da pensare è che Filippo possa essere caduto in tentazione e possa aver tradito, in qualche modo, la donna. Tuttavia esistono diversi tipi di tentazione e bisogna capire, in questo caso preciso, in quale di queste sia caduto l'uomo.

L'uragano Ingrid

Mariella (Antonella Prisco) sarà avvilita a causa dei troppi impegni familiari, tuttavia una persona a lei cara giungerà in suo soccorso.

Bice (Lara Sansone) notando quanto la povera Altieri sia stressata, deciderà di rimetterla in sesto e, come prima cosa, penserà a curare il suo aspetto esteriore. In seguito la donna penserà anche a dare un supporto concreto a lei e Guido (Germano Bellavia) presentando alla coppia “l’uragano Ingrid”.