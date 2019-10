Nei prossimi episodi di Un posto al sole, verrà dato ampio spazio alle indagini sull'incidente occorso ad Aldo Leone. Questa storyline promette di essere particolarmente avvincente e appassionerà gli spettatori per diverse puntate, coinvolgendo diversi personaggi. Dopo la lite con Diego, l'affascinante avvocato sarà investito da un'auto e finirà in ospedale in condizioni disperate. In virtù degli ultimi eventi, le indagini inizieranno a indirizzarsi sul giovane Giordano.

Raffaele cercherà di capire la verità, ma lo stesso Diego non sarà in grado di ricostruire con esattezza gli eventi e inizierà a dubitare di sé stesso. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 21 fino al 25 ottobre, relative a questa drammatica vicenda.

Torna Giovanna

Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà il gradito ritorno del commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) che verrà incaricata d'indagare sul terribile incidente in cui è stato coinvolto Aldo Leone (Luca Capuano).

Nel frattempo quest'ultimo verterà in condizioni gravissime in ospedale e lotterà tra la vita e la morte. Quando partiranno le indagini preliminari i primi sospetti vedranno come maggiore indiziato Diego (Francesco Vitiello). In particolare il magistrato Eugenio Nicotera (Paolo Romano), in virtù degli ultimi eventi, sarà fermamente convinto del fatto che il colpevole possa essere il giovane Giordano.

Una svolta per le indagini e i sospetti su Diego

A un certo punto le indagini avranno una svolta decisiva, quando Giovanna Landolfi scoprirà le reiterate infedeltà coniugali di Aldo Leone. Questo nuovo elemento getterà nuova luce sugli scenari dell'incidente e porterà il commissario a indagare in quel frangente. In seguito quest'ultima convocherà Beatrice Lucenti (Marina Crialesi) per comunicarle qualcosa di molto importante ai fini delle indagini.

Terrorizzato dall'idea che possa essere stato lui a investire Aldo, Diego sarà determinato ad affrontare la situazione, assumendosi le proprie responsabilità. Nel frattempo Raffaele (Patrizio Rispo) cercherà d'impedire al figlio di costituirsi, senza prima essere sicuro delle dinamiche dell'incidente, tuttavia Diego sarà deciso a dare la propria versione dei fatti. La lodevole volontà di Diego potrebbe però far precipitare gli eventi in modo decisamente negativo per lui.

Nella puntata che andrà in onda venerdì 25 ottobre, l'indagine giungerà a un punto di svolta, perché si conoscerà l’esito dei rilievi sull’auto di Diego. Tuttavia le anticipazioni non forniscono ulteriori dettagli su quale possa essere tale responso.