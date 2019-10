Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole riservano diverse sorprese. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 28 ottobre a venerdì 1° novembre, Niko e Susanna saranno pronti a difendere Diego, mentre Raffaele sarà notevolmente preoccupato per l'esito dei riscontri eseguiti sulla macchina di suo figlio, i quali saranno alquanto decisivi nelle indagini. Nel frattempo Fabrizio e Marina saranno sempre più uniti, grazie anche all'aiuto di Alberto. Più tardi Diego avrà un ricordo improvviso. Di seguito gli altri spoiler della fiction ambientata a Napoli.

Uno sconosciuto arriva al Caffè Vulcano, Vittorio fa una sorpresa a Guido

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 28 ottobre all'1 novembre, Diego chiederà di parlare immediatamente con Niko per rivelargli ciò che ha ricordato improvvisamente. Intanto una persona sconosciuta arriverà al Caffè Vulcano. Successivamente Angela cercherà di convincere Franco e Giulia a iscriversi a un particolare corso di ballo swing.

Arianna e Michele dovranno affrontare l'atteggiamento parecchio intimidatorio del padre di Maurizio Mennella. Nel frattempo i medici proveranno a risvegliare Aldo Leone dal coma farmacologico. Più tardi Guido sarà notevolmente spiazzato da Vittorio, poiché l'uomo gli farà una gradita e inaspettata sorpresa.

Raffaele preoccupato per Diego, Filippo distante da Serena

Raffaele sarà sempre più preoccupato per la sorte di Diego.

Intanto Delia sarà ormai decisa a tenere lontano Beatrice dalla vita del marito. Frattanto, Filippo rientrerà dal viaggio di lavoro e vorrà incontrare subito sua moglie Serena, con la quale negli ultimi tempi ha avuto delle tensioni. Successivamente Alex e Vittorio faranno molta fatica a riavvicinarsi, ma ci sarà qualcuno che vorrà dar loro una mano.

Raffaele si recherà in carcere da Diego con il quale avrà un delicato e drammatico confronto.

Filippo e Serena faranno una cena in famiglia, ma l'uomo sarà notevolmente distante e soprappensiero, anziché avvicinarsi alla donna. Nel frattempo Vittorio sarà assai emozionato e speranzoso per l'incontro con Alex, ma purtroppo sarà all'oscuro del terribile inganno organizzato da Mia.

