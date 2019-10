Le prossime puntate di Un posto al sole saranno cruciali ai fini del destino di Diego e Aldo. Il giovane Giordano verrà arrestato, mentre Aldo Leone resterà in coma farmacologico. In seguito, per l'avvocato, potrebbero però esserci delle speranze dal momento che i medici proveranno a risvegliarlo dal coma. Nel frattempo Arianna e Michele incontreranno i compagni di classe di Mimmo e Maurizio (il ragazzo ucciso da Aldo al Vulcano), ma il loro intervento verrà disturbato da qualcuno che non vedrà di buon occhio il loro operato. Di seguito le anticipazioni delle puntate di Upas , relative a questa storyline, che andranno in onda fino a venerdì 1º novembre.

Beatrice a confronto con Giovanna

Nonostante Eugenio (Paolo Romano) provi a risvegliare i suoi ricordi, Diego (Francesco Vitiello) sembrerà non rammentare nulla di quella maledetta notte in cui è stato investito Aldo (Luca Capuano). Il giovane Giordano avrà un vuoto totale, tuttavia, dubitando di se stesso, giungerà ad una decisione sconcertante. Nel frattempo Beatrice (Marina Crialesi) sarà interrogata dal commissario Giovanna Landolfi (Clotilde Sabatino) e le sue dichiarazioni potrebbero avere un importante peso nelle indagini.

Grazie anche al saggio supporto di Raffaele (Patrizio Rispo) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano), Diego penserà che costituirsi per poi chiarire la vicenda possa essere la strada giusta, ma gli eventi prenderanno una piega diversa da come previsto e le cose per lui potrebbero mettersi davvero molto male.

Aldo ancora in coma

Mentre Delia (Elena Vanni) e Jacopo Leone (Matteo Santorum), seppur con sentimenti contrastanti, saranno in ansia per le sorti di Aldo, giungerà una notizia positiva.

I medici proveranno a svegliare Aldo dal coma farmacologico. Purtroppo non ci sono altre anticipazioni a riguardo, ma la sensazione è che prima o poi il bell'avvocato possa svegliarsi. L'attore proprio in questi giorni ha postato, sul suo profilo instagram, alcuni scatti e stories dove gioca sul suo ruolo di paziente.

Diego viene arrestato

A brevissimo Diego verrà arrestato, l'uomo non sarà in grado di scagionarsi, ma avrà il sostegno e l'affetto del padre Raffaele con cui si confronterà in prigione in una puntata molto commovente.

Ad occuparsi della sua difesa sarà Niko assieme a tutti i ragazzi dello studio Navarra. Le indagini proseguiranno, mentre gli spettatori troveranno sempre più opzioni sul possibile colpevole poiché come sospetti, a Diego e alla famiglia Leone, si aggiungerà anche il padre di Maurizio (il ragazzo ucciso da Aldo al Vulcano) che avrà un duro scontro con Michele (Alberto Rossi) e Arianna (Samanta Piccinetti).