L'attenzione dei telespettatori di Un posto al sole continua ad essere rivolta sulla situazione di Diego Giordano, in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Tutti gli indizi sembrano ricondurre verso di lui, a partire dalle verifiche effettuate nella sua auto. Ma davvero è lui il colpevole di tale delitto? Fin dall'inizio, i fan hanno rivolto la propria attenzione verso alcuni possibili sospettati: i nomi forti sono soprattutto quelli di Delia, la moglie di Aldo Leone, e del figlio Jacopo mentre a loro, più di recente, è andato ad aggiungersi il padre di Maurizio Mennella.

Per arrivare alla svolta di questa vicenda, sarà necessario attendere ancora qualche puntata: le prime novità degne di nota arriveranno, in particolare, venerdì 8 novembre anche se la scarcerazione di Diego avrà luogo al termine della settimana successiva. Solo il 15 novembre, infatti, il figlio di Raffaele farà ritorno a Palazzo Palladini, accolto dall'affetto dei suoi cari.

Anticipazioni UPAS: Aldo fa una scoperta scioccante

Il risveglio di Aldo Leone, avvenuto nella puntata di ieri 30 ottobre, sarà il punto di partenza per le importanti novità delle prossime due settimane di UPAS.

Le anticipazioni rivelano, infatti, che i frammenti di questo intricato puzzle inizieranno a ricomporsi, portando ad una svolta inattesa. Saranno, in particolare, le puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 novembre a sancire la resa dei conti del caso giudiziario. Tutto avrà inizio quando Aldo prenderà coscienza della inevitabile fine del suo matrimonio e deciderà di rivelarlo a Delia. Non potrà, però, sospettare che la sua scelta potrebbe avere delle ripercussioni su di lui.

Attenzione, in particolare, alla puntata in onda martedì 12 novembre durante la quale accadrà il colpo di scena. Sarà in tale data, infatti, che l'avvocato si appresterà a fare "una scoperta davvero scioccante". E da questo momento in poi, tutto sarà in discesa per il figlio di Raffaele.

Trame UPAS: Diego torna a casa

Secondo quanto riportano le anticipazioni di UPAS relative alle puntata in onda dall'11 al 15 ottobre, Aldo avrà un ruolo determinante nella svolta al caso del tentato omicidio ai suoi danni.

L'avvocato, infatti, prenderà una decisione alquanto inaspettata, in seguito alla quale Beatrice sarà costretta ad allontanarsi da lui. E sarà solo allora, più precisamente nella puntata di giovedì 14, che Niko porterà a Raffaele una buona notizia. Si tratterà della conferma dell'innocenza di Diego? Quest'ultimo, nell'ultimo appuntamento settimanale, potrà tornare a casa e sarà accolto dall'affetto di tutta la sua famiglia.

Dovrà però affrontare un ultimo problema ovvero il giudizio spietato dei commenti contro di lui nei social network.