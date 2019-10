Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' la cui ambientazione è nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 5356 trasmesso lunedì 21 ottobre svelano che il personaggio di Raffaele sarà al centro delle trame. Il portiere non saprà in quale maniera risolvere i problemi del figlio dopo l'incidente avvenuto all'avvocato Leone.

Nicotera comincerà ad avere dei sospetti nei confronti di Diego (Francesco Vitiello) e penserà che il giovane Giordano possa essere coinvolto nel tentato omicidio ai danni di Aldo (Luca Capuano). Eugenio vorrà eliminare qualsiasi tipo di dubbio nella mente rispetto alla possibilità che sia stato il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) a investire l'amante di Beatrice. Nel frattempo Vittorio non avrà intenzione di rinunciare all'amore per Alex, ma continuerà a non sapere quali siano i suoi sentimenti.

Vittorio ha bisogno dell'aiuto dell'amica Rossella per risolvere i dubbi sentimentali

Il giovane Del Bue comincerà a interrogarsi sullo strano comportamento di Alessandra e crederà che l'ex dipendente del bar Vulcano possa essere venuta a conoscenza del tradimento con Anita (Ludovica Bizzaglia). Vittorio vorrà uscire da questa situazione e si rivolgerà a Rossella (Giorgia Gianetiempo) per chiederle un valido aiuto in modo da risolvere la questione nel migliore dei modi.

Il figlio di Guido (Germano Bellavia) avrà bisogno dei consigli dell'amica, mentre i familiari di Renato (Marzio Honorato) cominceranno a mostrare preoccupazione per il dottor Poggi. Giulia compirà un gesto nei confronti dell'ex marito che non prenderà nel migliore dei modi l'iniziativa della donna.

Le indagini di Giovanna

Nell'episodio numero 5357 di Un posto al sole in onda martedì 22 ottobre, Giovanna effettuerà delle indagini approfondite sul conto di Aldo.

Il commissario si renderà conto che Aldo nasconde dei segreti in quanto il legale ha una relazione extraconiugale con Beatrice (Marina Crialesi). La Landolfi penserà che possa trattarsi di un elemento importante per scoprire chi possa aver investito il legale.

Eugenio (Paolo Romano) non riuscirà a escludere l'ipotesi che sia stato Diego a fare del male a Leone, rischierà così di aggravarsi la posizione giudiziaria del figlio di Raffaele.

Vittorio non riuscirà a porre una fine alla storia con Alex e il ragazzo non riuscirà a controllare la rabbia per questa situazione sentimentale. Il radiofonico non sarà in grado di sopportare la nuova convivenza in casa Del Bue, dopo l'arrivo di Mariella e del piccolo Lorenzo. Infine Angela, venuta a conoscenza della proposta fatta da Denis a Giulia, mostrerà i propri dubbi alla madre.