Continuano gli appuntamenti con la longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che vede al centro delle trame il personaggio di Diego. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 14 fino a venerdì 18 ottobre svelano che Diego (Francesco Vitiello) avrà un pesante scontro con Aldo. Il giovane Giordano si sfogherà con il padre a causa dello stato d'animo nel quale si trova il figlio del portiere di Palazzo Palladini.

Alice farà ritorno nella città di Napoli per passare del tempo in compagnia del genitore. Andrea non sarà in grado di dedicarsi alla figlia per un'altra notizia fondamentale per il signor Pergolesi. Vittorio (Amato D'Auria), dal canto suo dovrà fare i conti con l'arrivo della madre la cui invadenza nei confronti del figlio sarà sempre più evidente, al punto da fargli perdere la concentrazione sul lavoro.

Aldo viene portato in ospedale

Il figlio di Guido (Germano Bellavia) non sopporterà le domande della madre riguardanti la fine della relazione con l'ex fidanzata. Diego non riuscirà a dimenticare Beatrice e proseguirà i pedinamenti nei confronti dell'avvocata, ma la Lucenti s’impegnerà a tenere l'ex compagno lontano da lei. Aldo avrà un incontro con Beatrice alla quale comunicherà una notizia che potrebbe cambiare il loro rapporto.

La situazione prenderà una piega inaspettata al punto da diventare drammatica.

Andrea e Arianna vivranno un momento di felicità dopo aver ottenuto l'idoneità per l'adozione, ma questa novità provocherà dei dubbi tra gli amici della terrazza. Aldo sarà portato in ospedale e si troverà in condizioni critiche, ma potrà contare sul supporto ricevuto da Beatrice.

Alice delusa dal comportamento del padre

La moglie dell'avvocato Leone si presenterà alla clinica e potrà contare sul supporto ricevuto dal magistrato Nicotera.

Raffaele comincerà a essere preoccupato perché non sarà in grado di mettersi in contatto con Diego. Alice si sentirà esclusa dal padre e potrebbe prendersela con la piccola Mia, mentre Cerruti trascorrerà una giornata con il dottor Sarti. Beatrice si troverà alle prese con un'umiliazione in ospedale e Raffaele penserà che possa essere stato il figlio a investire Aldo.

Il marito di Arianna si renderà conto di aver escluso Alice rispetto alla sua decisione di avviare un percorso di adozione e vorrà trovare un modo per farsi perdonare dalla figlia.

Raffaele sarà preoccupato per il figlio e Diego dimostrerà le proprie insicurezze. Marina avrà uno scontro con Andrea in quanto gli ricorderà di mantenere gli impegni presi con Alice. Infine Anita s’impegnerà nel compito di risollevare l'umore di Vittorio che non riuscirà a superare il periodo di depressione.