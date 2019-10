Valentina Pace è una delle protagoniste femminili storiche della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che le ha permesso di raggiungere una certa notorietà. L'attrice venerdì 11 ottobre è stata protagonista di un'intervista su Rai due alla trasmissione 'Storie italiane' condotta dalla presentatrice Eleonora Daniele, dove ha parlato del battesimo della figlia Matilde e ne ha sottolineato l'emozione indimenticabile.

Ha spiegato che lei coinvolge il marito Stefano in questi avvenimenti, sebbene lui sia fuori dal mondo dello spettacolo. Si tratta della sua seconda figlia, in quanto ne ha già una di nove anni. Ha fatto notare che la seconda figlia avuta da grande è un'emozione diversa. L'interprete ha continuato dicendo che in questo momento sta facendo la mamma a tempo pieno, mettendo in secondo piano l'aspetto lavorativo.

Gli esordi nel mondo dello spettacolo nel programma 'Macao' del 1997

Queste sono le parole dell'attrice: "Le mie figlie Alice e Matilde sono la mia felicità". La Pace ha posto l'accento sulla voglia di convolare a nozze con il compagno, perché è il suo desiderio da sempre. Ha spiegato che guardare il video delle proprie figlie la emoziona e ha ricordato il momento in cui ha esordito nel mondo dello spettacolo, nel 1997 quando interpretava la ballerina di Siviglia nella trasmissione 'Macao'.

Valentina Pace, rivedendo quei momenti, ha affermato: "Ero una bimba". Ha spiegato che era molto timida all'età di vent'anni e quell'esperienza è stata fondamentale nella sua carriera.

Lo stesso discorso vale per l'incontro con Gianni Boncompagni, da lei definito come uno zio, un papà che le dava molti consigli e lei lavorava con Alba Parietti. Nel corso della chiacchierata con Eleonora Daniele, Valentina Pace è arrivata a parlare della soap opera Un posto al sole, che per lei è la sua seconda famiglia, ma è uscita dalla serie per fare la madre.

Il sogno di sempre dell'attrice e volto storico di Un posto al sole

L'attrice ha alle spalle la famiglia che ha sempre sognato, ma manca un ultimo passo per rendere speciale questo momento e si tratta del matrimonio. Valentina Pace ha ribadito che vorrebbe sposarsi con il compagno Stefano, dopo aver avuto la seconda figlia.

Il volto storico di Un posto al sole ha evidenziato che è intenzionata a compiere questo passo nel tempo più veloce possibile, come dimostrano queste dichiarazioni dell'interprete: "Sposarmi è il mio desiderio di sempre".

Infine l'intervista nel programma Storie Italiane si è avviata verso la conclusione e la Pace ha fatto intendere di non chiudere le porte alla possibilità di un ritorno nella soap opera Un posto al sole: "Spero di tornare presto".