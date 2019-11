Molti colpi di scena terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita nel corso degli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5 e dove vedremo un nuovo riavvicinamento tra Lucia e padre Telmo. Secondo quanto riportano le anticipazioni, nel corso del mese di Dicembre assisteremo anche alla proposta di matrimonio di Samuel a Lucia, con quest'ultima che rifiuterà a causa di un malessere che colpirà la cugina Celia.

I coniugi Alvarez Hermozo verranno colpiti infatti, da una pericolosa epidemia e sarà padre Telmo a prendersi cura di loro, facendolo riavvicinare alla Alvarado.

Anticipazioni Una vita: Lucia rifiuta la proposta di matrimonio di Samuel

Molte novità in arrivo nel corso delle prossime settimane per i fan della soap ambientata a calle Acacias, dove vedremo come Samuel stia tentando disperatamente di entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez.

Come già sappiamo, l'Alday starà facendo di tutto per sposare Lucia e arriverà a farle una vera proposta di matrimonio con tanto di anello. Proprio durante la dichiarazione però, Celia avrà un mancamento, costringendo la Alvarado a rifiutare, almeno per il momento, la proposta. La moglie di Felipe infatti ha contratto la stessa epidemia degli abitanti dell'Hoyo e poco dopo anche il marito avrà gli stessi suoi sintomi.

Sarà padre Telmo a farsi carico delle cure dei due coniugi e si chiuderà in casa Alvarez-Hermozo, somministrando loro un farmaco sperimentale prescritto dal dottor Quilles.

Samuel geloso di Telmo e Lucia, lei non vuole sposarsi

Grazie alle cure di padre Telmo, Celia e Felipe riusciranno a riprendersi e le premure del sacerdote sembreranno far cambiare idea a Lucia sul suo conto. La Alvarado infatti, non crederà che il parrocco abbia potuto abusare di lei, come invece da diverse settimane le sta facendo credere Samuel.

L'Alday intanto, dopo il primo rifiuto di Lucia, chiederà alla donna nuovamente di sposarlo ma la Alvarado, anche questa volta, rifiuterà, dicendo di aver bisogno di più tempo per capire cosa voglia fare della sua vita. Un duro smacco per l'Alday, che vedrà allontanare la possibilità di mettere le mani sull'immenso patrimonio di Lucia. Il gioielliere intanto, noterà la ritrovata complicità tra Telmo e la Alvarado e avrà il sospetto che anche la ricca ereditiera si stia innamorando del sacerdote.

Samuel studierà un nuovo piano per separare i due?

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda legata a Telmo, Lucia e Samuel, ricordiamo che la soap Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.