Continuano i colpi di scena anche nelle puntate della soap Una vita in onda nel corso della settimana che va dall' 1 al 6 dicembre prossimi. I telespettatori della tele novela ambientata ad Acacias, vedranno infatti come il marito di Carmen non si farà scrupoli per ottenere ciò che vuole, arrivando a coinvolgere il figlio Raul nella rapina organizzata a casa Alday. Samuel intanto, si assenterà per qualche giorno e, al suo ritorno porterà in dono a Lucia dei quadri che però la Alvarado riterrà essere dei falsi. Alicia intanto, verrà smascherata da Felipe e Celia e, prima di abbandonare il quartiere farà una proposta indecente a padre Telmo.

Una vita, trame al 6 dicembre: proposta indecente di Alicia a padre Telmo

Nel corso dei nuovi episodi in onda la prossima settimana su Canale 5, i fan di Una vita assisteranno ad ulteriori colpi di scena e che interesseranno nuovamente padre Telmo Martinez. Il sacerdote come sappiamo, non si è fatto intimorire dalle minacce di morte di Samuel, e si presenterà a casa Alday nel corso della festa organizzata da Samuel per presentare i lavori restaurati da Lucia. Celia e Felipe intanto, saranno sospettosi nei confronti di Alicia e la riempiranno di domande, sino a scoprire che in realtà la donna non è affatto un'esperta d'arte come voleva far credere.

La Villanueva quindi, lascerà la casa degli Alvarez-Hermozo e per strada incontrerà padre Telmo al quale dirà di essere disposta a raccontare tutta la verità a Lucia in cambio di una notte d'amore con lui. Una proposta indecente che lascerà spiazzato il Martinez, il quale non saprà se accettare o meno.

Anticipazioni una vita: Javier vuole svaligiare la casa di Samuel

Secondo quanto riportano le anticipazioni, Telmo si recherà da Lucia dopo aver saputo che Samuel si è assentato per qualche giorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nel frattempo il quartiere dell'Hoyo verrà colpito da una grave inondazione in cui morirà anche un amico di vecchia data di Tano. Celia e Felipe quindi, decideranno di ospitare a casa loro alcuni degli sfollati. Javier nel frattempo, continuerà a minacciare Carmen per ottenere del denaro e arriverà ad organizzare un furto in casa Alday, approfittando dell'assenza del padrone di casa. L'uomo, nonostante abbia promesso di non coinvolgere Raul, chiederà proprio al figlio di aiutarlo, ma il ragazzo si insospettirà quando vedrà che il padre è armato.

Samuel intanto, farà ritorno dal suo viaggio e porterà in dono a Lucia alcuni quadri. La Alvarado però, noterà che le opere sembreranno molto recenti, nonostante il pittore sia morto da diverso tempo e avrà il sospetto che siano dei falsi.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dall' 1 al 6 dicembre prossimi, nel consueto orario delle 14:10 su Canale 5, dove conosceremo tra le altre cose, come padre Telmo deciderà di comportarsi con Alicia, dopo aver ricevuto la proposta indecente.