Una nuova ed avvincente puntata di Una vita attende i telespettatori su Canale 5 nel pomeriggio del 21 novembre: vi saranno nuovi colpi di scena riguardanti alcuni dei protagonisti della soap iberica.

In particolare, le anticipazioni svelano che padre Telmo ritroverà Gutierrez moribondo su una carrozza e sembrerà che l'uomo sia stato ferito per impedirgli di rivelare la verità al Martinez su quanto accaduto all'eremo.

Un'amara sorpresa per il giovane sacerdote che, in questo modo, vedrà svanire la possibilità di smascherare Samuel. Intanto ad Acacias, Raul sparirà per un giorno intero, destando la preoccupazione della madre Carmen.

Una vita, trama del 21-11: Telmo si presenta all'appuntamento con Gutierrez

Continuano gli intrighi nella soap ambientata ad Acacias e che riguarderanno in.particolare la vicenda legata a padre Telmo Martinez, il quale sta facendo di tutto per smascherare Samuel, convinto che l'uomo sia responsabile di quanto accaduto all'eremo.

Il parroco, in cerca di prove per incastrare l'Alday, riuscirà a rintracciare il cocchiere che lo condusse fuori città e lo convincerà a dargli un appuntamento. Gutierrez sembrerà quindi disposto a raccontare tutta la verità al parroco, il quale lo attenderà invano per lungo tempo. Gutierrez però, sembrerà aver cambiato idea all'ultimo momento e non si presenterà all'appuntamento.

Telmo ritrova il cocchiere ferito gravemente all'interno di una carrozza

Le anticipazioni sul nuovo episodio, rivelano infatti che, padre Telmo, si presenterà all'appuntamento con Gutierrez, deciso ad andare fino in fondo e scoprire come abbiano fatto ad incastrarlo e ad accusarlo di abuso, ma si renderà conto che il cocchiere non arriva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Subito dopo ad Acacias arriverà invece una carrozza, dentro la quale Telmo ritroverà proprio Gutierrez ferito e agonizzante. Sembrerà che qualcuno abbia cercato di impedirgli di parlare con il sacerdote. Un'amara sorpresa per Telmo, che vedrà svanire la possibilità di scoprire quanto accaduto all'eremo. Intanto Raul sembrerà essere svanito nel nulla, mentre Carmen sarà sempre più preoccupata per il figlio.

Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà il destino del cocchiere che, al momento, sembra molto vicino alla morte.

In attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda, ricordiamo che la soap Una vita va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful. Anche questa settimana è sospeso l'appuntamento serale su Rete 4 del martedì, mentre sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.