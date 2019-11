Dopo una lunga attesa, giovedì 7 novembre torna in onda su Canale 5 a partire dalle 21.20, la Serie TV animata Adrian, il cartoon ideato e prodotto da Adriano Celentano, che nelle prime puntate andate in onda lo scorso inverno non ha ottenuto i risultati sperati. Lo show fu interrotto ufficialmente a causa di un malanno stagionale del Molleggiato, anche se in molti credono sia stato in realtà per gli ascolti disastrosi.

Ora la serie animata e lo show in studio verranno riproposti e, da quanto si apprende, Celentano dovrebbe essere presente sul palco molto più che nelle precedenti puntate.

Adrian torna da giovedì 7 novembre su Canale 5

Tutto pronto per la messa in onda delle altre puntate della serie animata Adrian e dello show in studio, che verranno proposti a partire da giovedì 7 novembre in prima serata su Canale 5.

Dopo il flop di ascolti delle prime puntate andate in onda lo scorso inverno, la rete ammiraglia di Mediaset punta di nuovo su Adriano Celentano, tanto da aver posticipato l'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip a gennaio 2020. Dopo gli ascolti disastrosi delle puntate precedenti dunque, il Molleggiato ripropone le ultime puntate delle serie tv animata Adrian. Anche questa volta vi sarà una parte in studio con la presenza di Celentano e di altri ospiti, che cercheranno di riscattare il pessimo risultato invernale di ascolti.

Nel frattempo continuano gli spot martellanti che ricordano ai telespettatori il ritorno di Adrian e di Celentano, come già successo nell'inverno scorso.

Adriano Celentano intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin

Celentano, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, ha continuato a fare il misterioso, non facendo trapelare nulla su quanto vedremo sul palco. A proposito del cartoon invece, il Molleggiato ha sottolineato come Adrian tratti temi molto attuali come la discriminazione, la violenza sulle donne e le disuguaglianze, certo che il pubblico riuscirà a capirlo e ad apprezzarlo.

Nel corso del faccia a faccia con la conduttrice di Verissimo, il cantante ha risposto evasivamente ad alcune domande, tanto che l'intervista è parsa a tratti anche surreale. Alla domanda "ma quando fai le pause a cosa pensi?'', Celentano ha risposto: "A riempirle, ma non sempre ci riesco". Ora non resta che attendere la messa in onda della prima delle nuove puntate per capire quali armi utilizzerà per riconquistare l'apprezzamento del pubblico.