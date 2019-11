Riparte da giovedì 7 novembre lo show condotto da Adriano Celentano dal titolo 'Adrian', dopo nove mesi dalla precedente edizione. Quest’ultima è andata in programmazione a gennaio e febbraio 2019 per quattro puntate, non riscuotendo molto successo. Il nuovo format sarà diverso rispetto all'edizione di lancio, in quanto prevede un'alternanza fra la serie animata (con protagonista Adrian e Gilda) e scene dal vivo con interviste e musica.

E a proposito di musica, Celentano sarà accompagnato dall'orchestra guidata dal maestro Fio Zanotti. Ad impreziosire il programma trasmesso da Mediaset ci saranno anche degli ospiti importanti che, nell'idea degli organizzatori dello show televisivo, dovrebbero contribuire ad incrementare gli ascolti. Nella prima puntata, presenti Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Carlo Conti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti.

Ulteriore novità è una presenza fissa accanto ad Adriano Celentano, l'attrice Ilenia Pastorelli, pronta a dare un tocco di femminilità e bellezza alla conduzione del programma.

Possibili ospiti del programma di Adriano Celentano

Per promuovere lo show televisivo, Adriano Celentano è stato di recente ospite nel programma di Silvia Toffanin 'Verissimo' sottolineando di essere consapevole che il pubblico si aspetta molto da lui e da 'Adrian'.

Mediaset ha deciso di promuoverlo con pochissimi spot pubblicitari e il motivo sarebbe riscontrabile nella volontà della rete televisiva di non creare eccessive aspettative, un po' come era successo per l'edizione di gennaio e febbraio 2019. Anche la seconda puntata sarà ricca di volti noti della televisione italiana: su tutti spicca il nome di Maria De Filippi. Sono attesi poi Checco Zalone, Enrico Mentana, Ultimo e Ligabue.

La storia di Adrian in una Milano del futuro

Le premesse per un programma televisivo diverso e piacevole rispetto alla prima edizione ci sono tutte, ma non cambierà solo il format: altra novità sarà la location, non più il teatro Camploy di Verona ma lo Studio Robinie di Cologno Monzese. Lo show televisivo sarà trasmesso per cinque puntate da giovedì dalle ore 21:25 su Canale 5; inoltre, lo si potrà seguire anche sul portale Mediaset Play.

La serie animata vedrà protagonisti Adrian e Gilda

A proposito della serie animata, essa avrà gli stessi protagonisti e la stessa ambientazione delle puntate di inizio 2019: la storia è quella di Adrian, di professione orologiaio in un negozio in Via Gluck. Vive in una Milano del futuro che è completamente assoggettata al regime dell'omologazione. Adrian agirà sotto le vesti di Darian e sarà accompagnato dalla bellissima donna Gilda.