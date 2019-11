Ieri, martedì 26 novembre, Deianira Marzano si è scagliata contro Ambra Lombardo, ex gieffina e attuale fidanzata di Kikò Nalli. Questa volta, però, non c'entrano gli scandali sentimentali, ma delle questioni legate al nuovo e probabile ruolo in televisione della bella professoressa. Infatti stando alle dichiarazioni della stessa Deianira, la Lombardo potrebbe condurre la nuova edizione de La Repubblica delle donne, programma di Rete 4 ideato da Piero Chiambretti. Inoltre, l'influencer partenopea ha criticato la ragazza per il fatto di aver diffidato Mediaset per alcune cose affermate su di lei durante i programmi di Barbara D'Urso. Il motivo? Lo scandalo di un suo presunto tradimento nei confronti di Kikò e alcune dichiarazioni riguardanti la sua vita privata.

Deianira è un fiume in piena contro Ambra Lombardo

Deianira Marzano ha aperto così il suo duro sfogo contro Ambra, ex concorrente del GF 16: "Amo Chiambretti ma quest'anno non lo vedo. Mi è scaduto dopo che ha deciso di mettere Ambra Lombardo alla conduzione de La Repubblica delle donne". Poi l'influencer ha aggiunto, sempre nelle sue Instagram stories: "Comunque Ambra, ho capito perché hai snobbato i programmi della d'Urso... dovevi andare a condurre La Repubblica delle donne! Giustamente, ti senti una grande presentatrice.

Tu non puoi presentare nemmeno Lo Zecchino d'Oro!". Infine, la blogger ha concluso il suo sfogo con una dura stoccata alla professoressa siciliana: "Comunque, scherziamo perché Lo Zecchino d'Oro è stato condotto dal grande Tortorella e da Topo Gigio. Adesso, tu ti vuoi paragonare a Topo Gigio? Al massimo puoi fare le televendite al 199". Insomma, come replicherà l'ex gieffina a queste dure dichiarazioni? Per ora tutto tace, ma sicuramente Ambra non rimarrà in silenzio e sarà pronta a difendersi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Ambra Lombardo ha diffidato Mediaset per gli show della d'Urso: il vero motivo

Nella giornata di ieri Ambra Lombardo ha deciso di diffidare Mediaset, in particolare alcuni programmi televisivi di Barbara d'Urso. A rivelarlo è stata la stessa ex gieffina siciliana, dichiarando ai microfoni del settimanale Di Più: "Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale".

Poi, il legale ha fatto sapere che la sua assistita Ambra si è sentita offesa da una serie di frasi e di affermazioni illecite e potenzialmente lesive. Inoltre, l'avvocato della Lombardo ha dichiarato che chi non rispetterà tale diffida dovrà affrontare un processo in tribunale.