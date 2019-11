Durante la puntata del 14 novembre di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso è tornata ad affrontare un caso di cui tutti i giornali di Gossip stanno parlando. Ci riferiamo al famoso triangolo amoroso che vede coinvolti Ambra Lombardo, Kikó Nalli e Gaetano Arena. Proprio il napoletano era presente in studio per commentare le foto pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna in cui emerge, tra lui e la bellissima professoressa siciliana, un atteggiamento particolare.

Nel corso della discussione è intervenuta anche Giulia Napolitano, ex fidanzata di Arena, che si è scagliata duramente contro Ambra: secondo Giulia, la professoressa, avrebbe preso in giro tutta l’Italia, Kikó compreso. La siciliana non è assolutamente innamorata di Kikó; il suo unico scopo sarebbe quello di entrare nella mente del telespettatore medio e ottenere successo e fama.

Giulia continua dicendo che Ambra, anche quando è entrata nella casa per una sorpresa a quello che sarebbe stato il suo futuro fidanzato, abbia recitato una parte.

Si tratterebbe, dunque, stando alle sue parole, di una vera e propria attrice, che avrebbe tradito più volte l’ex marito di Tina Cipollari. Barbara D’Urso, che ha scelto personalmente Ambra come concorrente del suo Grande Fratello 16, è rimasta sbalordita da queste durissime accuse lanciate dalla modella, ex fidanzata di Gaetano Arena.

Ambra risponde piccata a Giulia su Instagram

La reazione della professoressa, ovviamente, non tarda ad arrivare.

Con un post su Instagram, infatti, ha risposto anche lei in maniera accesa alle accuse di Giulia Napolitano. In particolare, Ambra insiste nel dire che ha visto la ragazza solamente una sola volta nella sua vita, ma, in compenso, di sapere benissimo che lavoro fa e che per capirlo basta vedere il suo profilo Instagram. Queste affermazioni abbastanza pesanti lascerebbero presagire, inevitabilmente, ad un lavoro particolare.

Sono, però, sempre le parole di Ambra, quindi da confermare oggettivamente.

La professoressa si dimostra molto delusa dall’atteggiamento di Gaetano Arena, che lei definisce suo fratellino, o meglio ex, visto che lo stesso Arena ha confermato di aver litigato con Kikó e Ambra. La siciliana dice di essere stata adescata ed imbrogliata da Gaetano; lei, continua, dice che non ha bisogno della popolarità riflessa di Gaetano, non essendo questo nessuno nel mondo dello spettacolo, e che non si presterebbe a tali pagliacciate, visto che lei ha un lavoro e assolve con serietà i suoi oneri.

Ambra, inoltre, manifesta la volontà di denunciare tutti quelli che non stanno facendo altro, che attaccarla dire calunnie nei suoi confronti. È chiara una stoccatina anche al giornalista Carlo Mondonico, che nella puntata di Pomeriggio 5 ha attaccato Ambra per il fatto che in una delle foto che testimoniano il presunto tradimento, lei avrebbe alzato la maglietta dinanzi a Gaetano. Ambra dice che sotto la maglia non era nuda, in quanto indossava una leggera brassiere,che si confondeva con la pelle.

Ambra e Kikó hanno litigato con Gaetano Arena? Ecco cosa ha rivelato il modello napoletano

Sempre nel corso della puntata, Gaetano Arena ha ammesso di aver discusso con i suoi amici del Gf Kikó e Ambra. Secondo Gaetano, a farli litigare sono stati i paparazzi. Kikó Nalli ha contattato il giornalista Francesco Fredella, ormai ospite fisso di Barbara D’Urso, e sempre presente quando si parla di gossip, vista la sua bravura in questo settore, perché secondo lui le foto sono state modificate da Alex Fiumara, che a Libero Quotidiano rivela come sarebbe intenzionato a sporgere querela contro Kikó, dicendo che quella fatta dall’ex marito di Tina Cipollari è una vera e propria illazione. La questione è quanto mai aperta. Intanto, domenica prossima, Barbara D’Urso, come ha più volte dichiarato a Domenica live, mostrerà dei video che confermerebbero il tradimento di Ambra. Video, contenuti, ovviamente, nella famosa Busta Choc.