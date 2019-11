Nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, 1 novembre, è scoppiato il Gossip intorno a Gaetano Arena che avrebbe un flirt con un volto noto della televisione e del programma di Barbara d'Urso. Dopo la trasmissione, l'influencer Deianira Marzano ha affermato che la donna in questione sarebbe Ambra Lombardo.

Il 22enne napoletano era presente in studio e ha ammesso che si sta vedendo con una donna, senza però fare il nome di Ambra.

Dopo la sua confessione, l'opinionista Karina Cascella e il paparazzo Alan Fiordemondo gli hanno chiesto di rivelare l'identità di questa persona ma, trattandosi di un personaggio conosciuto nel mondo dello spettacolo e soprattutto fidanzata, l'ex gieffino ha preferito restare in silenzio.

Barbara d'Urso, quando ha appreso che questa donna sarebbe spesso presente nei suoi programmi, ha affermato di augurarsi che l'indiscrezione non sia vera. Chiamata in causa in un secondo momento da Deianira Marzano, Ambra Lombardo ha prontamente smentito i rumors sul suo conto.

Il gossip su Ambra Lombardo e Gaetano Arena

Nello studio di Barbara d'Urso non è stato fatto il nome di Ambra Lombardo. Infatti è stata Deianira Marzano a menzionarla successivamente su Instagram. L'ex professoressa che all'interno della casa del Grande Fratello si è innamorata di Kikò Nalli con il quale è attualmente impegnata, dopo aver appreso delle insinuazioni sul suo conto ha deciso di intervenire.

La modella 33enne è stata contattata da diversi follower che le hanno chiesto se quanto affermato dalla Marzano corrispondesse a verità.

Ambra ha risposto che non conosce Deianira personalmente, anche se sa che si tratta di una persona che spesso parla male un po' di tutti. I fan, dunque, sono stati tranquillizzati dalla diretta interessata ma anche da Kikò, il quale ha commentato l'indiscrezione semplicemente con un ironico "wow".

La coppia, quindi, ha smentito ufficialmente che Gaetano Arena possa essersi in qualche modo intromesso nella loro relazione.

È giallo intorno alla donna che si sta vedendo con Gaetano Arena

Se Ambra Lombardo e Kikò Nalli hanno smentito il gossip, Gaetano Arena ha confermato che sta frequentando una persona piuttosto nota al grande pubblico e già impegnata sentimentalmente. Tuttavia non ha mai menzionato l'ex insegnante e nessun'altra.

Chi sarà dunque questa donna misteriosa? La notizia è emersa perché l'ex concorrente del GF 16 è stato invitato a Pomeriggio Cinque per parlare di una rissa con un fotografo in cui è rimasto coinvolto.

Il giovane avrebbe perso la pazienza dopo circa due settimane di pedinamento.

Gli opinionisti hanno sottolineato che secondo loro lui non è così famoso da attirare tutta quest'attenzione da parte dei fotografi, dunque con molta probabilità l'interesse dev'essere scaturito dalla persona con cui sta uscendo. A questo punto, però, il 22enne di Napoli si è limitato a dire che effettivamente è una donna famosa che frequenta i programmi di Barbara d'Urso, ma non ha voluto aggiungere altro.