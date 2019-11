Andrea Ippoliti attraverso una lettera scritta e pubblicata dal settimanale Di Più, è tornato a parlare della sua ex fidanzata Nathalie Caldonazzo. La coppia è scoppiata a Temptation Island Vip, dopo che Ippoliti si è avvicinato pericolosamente ad una delle tentatrici del programma. L’ex protagonista del ducu-reality ha ammesso di essere andato oltre con Zoe solamente perché avrebbe avuto uno scatto di gelosia provocato dai comportamenti della sua compagna.

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa, Andrea Ippoliti è sembrato propenso ad un chiarimento con la sua ex, dopo che i due si sono lasciati in malo modo. Inoltre, ha parlato anche del rapporto con Zoe Mallucci e della sua ex moglie Daniela.

Le parole di Ippolli su Nathalie

Attraverso una lettera pubblicata dalla rivista Di Più, Andrea Ippoliti ha speso delle belle parole verso la sua ex compagna.

L’ex concorrente di Temptation Island Vip ha dichiarato di non aver più sentito Nathalie Caldonazzo: “Spero un giorno di chiarire”. Andrea ha ammesso di essere finito tra le braccia di Zoe Mallucci in momento di tristezza e di confusione. Per questo motivo, il romano ha detto: “Questo non è stato giusto per Nathalie perché non meritava di essere trattata così”.

Ippoliti ha ribadito anche di aver interrotto la conoscenza con la sua tentatrice.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

L’uomo infatti, ha confidato di aver frequentato Zoe solamente per ripicca verso la su ex. In merito alla Mallucci, Andrea ha ammesso che tra i due la differenza d’età era troppo evidente. D’altro canto, in un’intervista per Novella 2000, anche l’ex tentatrice ha confessato che non valeva la pena perdere tempo con un uomo molto più grande di lei. Chissà se la diretta interessata deciderà di riallacciare i rapporti con Andrea Ippoliti. Al momento, da parte di Nathalie Caldonazzo, non è arrivata alcuna replica in merito.

Andrea Ippoliti sull’ex moglie Daniela

Sulle pagine del settimanale Di Più, Andrea Ippoliti ha risposto anche alle frecciatine della sua ex moglie Daniela. Quest’ultima, in più di un occasione, è intervenuta sia a mezzo stampa che sui social per accusare il marito di essere stata tradita e delle mancanze verso i suoi figli. Da parte della donna era arrivata una dura critica anche durante la frequentazione con Zoe Mallucci.

L'imprenditore romano, nella sua missiva pubblicata sul settimanale, ha ammesso le mancanze verso i suoi figli, ma si è detto pronto a recuperare il rapporto con loro. Da parte di Andrea, è arrivata dunque una sorta di mea culpa. Proprio per questo, oggi l’uomo è pronto a tornare indietro far fronte a tutti gli errori commessi in passato, sperando di riallacciare i rapporti con Nathalie.