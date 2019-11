Quando si parla di Mauro Icardi e Wanda Nara, spesso il discorso prescinde dalla carriera sportiva dell'attaccante argentino (che sta attraversando un momento d'oro con la maglia del Paris Saint-Germain) e da quella della consorte nelle vesti di procuratrice. In diverse occasioni la coppia è finita al centro del Gossip, a partire dai rapporti tutt'altro che idilliaci con Maxi Lopez, ex marito della showgirl sudamericana, e passando per alcune dichiarazioni di Ivana (sorella dell'ex capitano dell'Inter) la quale in passato ha accusato la moglie del bomber di averlo allontanato dalla sua famiglia.

A proposito di affetti familiari, sembrano destinate a far discutere le recenti rivelazioni di Andrès Nara, padre di Wanda, che intervenendo in un noto programma argentino ha duramente criticato non solo la figlia, ma soprattutto il centravanti.

Il papà di Wanda Nara è stato ospite della trasmissione Confrontandos, e qui si è duramente sfogato sulla situazione attualmente in essere tra la sua famiglia e la celebre coppia formata dalla manager e dal giocatore.

Innanzitutto, parlando dei rapporti alquanto tesi che ha con la figlia, l'uomo ha affermato che tra i fattori che hanno provocato l'attuale freddezza ci sono alcuni scontri avuti in passato e la distanza che li divide. Inoltre entrambi hanno delle personalità molto forti e, anche se certamente Wanda avrà "i suoi motivi" per essere contrariata, in realtà non ci sarebbe un episodio ben preciso che avrebbe provocato quest'insanabile (al momento) frattura.

In merito all'ormai annosa querelle tra Maxi Lopez e Wanda Nara, il padre dell'opinionista di Tiki Taka non ha nascosto che ha difeso e che sta continuando a prendere le parti dell'ex marito della figlia. Dopo aver chiarito che probabilmente questa presa di posizione ha "disturbato" l'attuale moglie di Icardi, l'uomo ha definito un "disastro" quanto accaduto in passato fra la 32enne argentina e l'ex centravanti del Catania.

Tuttavia non potrà mai mettere da parte il modo con cui Lopez si è rapportato con lui, così come non potrà mai dimenticare che "è il padre di tre dei miei nipoti".

Andrès Nara a gamba tesa su Wanda e Icardi: 'Questi ragazzi sono storditi da fama e soldi'

In questi ultimi giorni Andrès Nara sta diventando uno dei principali protagonisti della cronaca rosa argentina. Prima di intervenire a Confrontandos, infatti, ha raccontato la sua verità sulla figlia e su Mauro Icardi al programma radiofonico Radio Mitra, e non è stato per niente tenero né conciliante.

Dopo aver evidenziato che ad oggi non ha più alcun tipo di rapporto con la figlia, si è soffermato sul genero, dicendo che questi avrebbe sempre evitato qualsiasi tipo di apertura nei suoi confronti.

Il padre della procuratrice ha chiarito il senso delle sue dichiarazioni, dicendo che con Wanda Nara ormai non si parlano da tempo e che con Mauro Icardi non ha mai avuto la possibilità di farsi conoscere.

Subito dopo è arrivato il duro affondo nei confronti della coppia: "Questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono". Secondo il papà della showgirl, i coniugi Icardi sarebbero inavvicinabili, e in particolar modo l'attaccante del PSG sarebbe "inarrivabile" data la popolarità e la ricchezza che ormai ha raggiunto.

Tuttavia Andrès Nara non se l'è sentita di dire che non gli piace Mauro Icardi come persona perché non lo conosce affatto.

A tal proposito ha rimarcato di non aver alcun interesse verso il suo denaro e di non essere alla ricerca di facile visibilità.

Ricordiamo che, stando ad alcune indiscrezioni riportate dai media argentini, pare che Wanda Nara e il padre non si vedano e non si sentano più da circa sei anni. Inoltre l'uomo non avrebbe mai avuto la possibilità non solo di conoscere Mauro Icardi, ma nemmeno le altre sue due nipoti, ovvero le bambine nate dal matrimonio tra l'ex numero 9 dell'Inter e la procuratrice sportiva.