Giovedì scorso, sulla ABC, è andato in onda l'attesissimo finale invernale della sedicesima stagione di Grey's Anatomy.

Un episodio che ha suggellato lo straordinario successo del Medical-Drama giunto ormai a 351 puntate totali dal suo debutto. Anche la 16x09 di Grey's Anatomy ha infatti vinto la serata battendo, in termini di rating, il diretto concorrente "The Young Sheldon" e radunando davanti lo schermo 6.370.000 telespettatori.

Intitolato "Let's all go to the bar" l'episodio, come annunciato alla vigilia, ha introdotto un clamoroso cliffhanger che verrà sviluppato solo il prossimo anno.

La data prescelta dal network per il ritorno del Medical-Drama è infatti il 23 gennaio 2020, giorno in cui verrà trasmesso uno speciale di due ore che consisterà in un crossover-event con il secondo spin-off del telefilm: Station 19.

Grey's Anatomy 16x10: i protagonisti di Station 19 soccorrono i feriti dopo l'incidente

Il colpo di scena che più degli altri ha preoccupato i telespettatori di Grey's Anatomy si è consumato negli ultimi minuti della puntata, quando la tranquillità di Jackson Avery, Ben Warren, Pruitt Herrera e del gruppo degli specializzandi è stata sconvolta da un fragoroso frastuono.

Il bar nel quale i protagonisti stavano trascorrendo qualche momento di relax è stato infatti travolto da una macchina che ha sfondato le mura provocando una pioggia di detriti che ha ferito alcuni dei personaggi presenti sul posto.

A poche ore dalla messa in onda della 16x09, la ABC ha quindi rilasciato il promo del prossimo episodio. Dal breve trailer è possibile trarre qualche interessante informazione circa il destino dei personaggi coinvolti.

Stando alle prime immagini sembra infatti che ad avere la peggio sarà la specializzanda Taryn Helm. La ragazza verrà infatti colpita ad una gamba e saranno proprio Jackson e Ben a prendersi cura di lei. Dopo il tempestivo intervento dei protagonisti di Station 19 - impegnati nel creare un varco che possa portare in salvo i feriti - la situazione prenderà una piega inaspettata.

Crossover Grey's Anatomy - Station 19: Ben Warren perderà la vita?

L'auto, ancora in bilico prima dell'arrivo dei soccorritori, precipiterà rovinosamente all'interno del bar colpendo i protagonisti.

All'esterno, tra le sirene e il caos più totale, Miranda Bailey - apparentemente ristabilitasi dopo l'aborto - griderà terrorizzata il nome del marito sconvolta dalla possibilità di perderlo. E' così che si conclude il promo della 16x10 di Grey's Anatomy, lasciando i telespettatori del tutto ignari della sorte dei loro beniamini. Se grazie alla situazione contrattuale di Jesse Williams, Jake Borelli e Alex Landi si può ragionevolmente escludere il peggio per Jackson Avery, Levi Shmitt e Nico Kim, rimane del tutto incerto il destino di Taryn Helm, Casey Parker, Pruitt Herrera e perfino di Ben Warren.

Sarà proprio il marito di Miranda Bailey, nonché co-protagonista di Station 19, a perdere la vita? Per scoprirlo non rimane che aspettare il 23 gennaio.

In chiusura il promo del prossimo episodio.