Lunedì 2 dicembre, in America, andrà in onda l'attesissimo winter-finale della terza stagione di The Good Doctor. Con la 3x10, il Medical-Drama congederà infatti il pubblico americano e tornerà sulla ABC solo a partire dal 13 gennaio 2020. Prima di quella data ci sarà tuttavia spazio per l'ultimo episodio dell'anno intitolato "Friends and Family". Come di consueto, anche questa puntata seguirà le vicende private e lavorative del protagonista Shaun Murphy. Attualmente in crisi con la compagna Carly, il personaggio interpretato da Freddie Highmore dovrà fare i conti con la sua famiglia d'origine.

Il padre, gravemente malato, chiederà infatti di rivedere il figlio per un'ultima volta. Un invito che si scontrerà con le reticenze di Shaun da sempre in cattivi rapporti con l'uomo che lo ha messo al mondo. Sarà il suo mentore, Aaron Glassman, a convincere il ragazzo a concedere quest'ultima possibilità al padre.

The Good Doctor finale invernale: Shaun incontra i suoi genitori

In occasione dell'ultimo episodio dell'anno, il sito web TvLine ha rilasciato alcune immagini promozionali della 3x10 di The Good Doctor. Le tre foto mostrano Shaun Murphy, visibilmente scosso, nella camera dell'uomo che lo ha messo al mondo.

Accanto al ragazzo, il suo mentore Aaron Glassman e l'amica Claire Browne che faranno di tutto per supportare Shaun nel momento più difficile della sua già travagliata esistenza. In attesa di scoprire quali saranno le conseguenze di questa sofferta reunion, la trama del decimo episodio si concentra anche sui casi medici che verranno affrontati. Al St. Bonaventure Hospital verrà infatti trasportato d'urgenza un giocatore di football con un grave danno alla colonna vertebrale. Saranno Neil Melendez, Alex Park, Morgan Reznick e Claire Browne a prendere in cura il ragazzo con la speranza di restituirlo alla sua straordinaria carriera.

Infine, la dottoressa Browne affronterà un momento particolarmente difficile dopo i traumi subiti nel corso del precedente episodio. Sempre più provata dai problemi personali Claire deciderà dunque di provare a risolvere i suoi problemi psicologici.

David Shore sulla 3x10 di The Good Doctor: 'Nessuno può distaccarsi dal passato'

Se le anticipazioni ufficiali della 3x10 di The Good Doctor non offrono ulteriori spunti, è una recente intervista a David Shore a fare chiarezza sul delicato incontro tra Shaun Murphy e i suoi genitori.

Lo showrunner ha infatti dichiarato che il protagonista, pur avendo interrotto i rapporti con la famiglia, non potrà fare a meno di affrontare il suo triste passato. Ecco le sue parole: "Fin dall'inizio, abbiamo parlato della relazione di Shaun con i suoi genitori. Li ha sicuramente tagliati fuori dalla sua vita, ma in realtà nessuno di noi può davvero distaccarsi dal passato. “Chiudiamo con il promo ufficiale dell'episodio in onda lunedì 2 dicembre sulla ABC: