Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con il talent-show Amici 19 condotto da Maria De Filippi e giunto alla sua seconda puntata di messa in onda di questa edizione. Oggi, sabato 23 novembre, alle ore 14:10 verrà trasmesso il nuovo appuntamento durante il quale si scoprirà il verdetto finale della commissione sui restanti concorrenti che sono in attesa di sapere se entreranno o meno nella scuola più famosa del piccolo schermo.

Amici 19, le anticipazioni della seconda puntata: Skioffi è a rischio

Dalle anticipazioni della seconda puntata di Amici 19 si apprende che al momento la classe è composta da 10 cantanti e 5 ballerini. Al contempo, ci sono tre aspiranti allievi che quest'oggi apprenderanno il verdetto finale della commissione sul loro destino nel talent-show.

Trattasi dei cantanti Skioffi e Gabriele e del ballerino Valentin.

Quest'ultimo dovrà contendersi il banco della scuola con un altro ballerino scelto direttamente dalla temuta professoressa Alessandra Celentano. Al termine del confronto gli esperti stabiliranno chi avrà diritto a far parte del programma.

Tuttavia, il giudizio più atteso di oggi è quello relativo al cantante Skioffi. In settimana, infatti, si è molto discusso dei vecchi brani del rapper, molti dei quali sono stati etichettati come diseducativi per i giovani che seguono la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

La produzione del format di Mediaset, per arrivare ad una soluzione definitiva, ha deciso di chiedere aiuto ad una commissione speciale composta da giornalisti, volti Tv e persino un avvocato. E così, durante la seconda puntata di Amici 19, si saprà finalmente se Skioffi potrà proseguire la sua avventura in trasmissione, andando a sfidarsi con Gabriele per l'assegnazione del banco.

Ottimo esordio per Amici 19: gli ascolti premiano la De Filippi

Il talent-show di Maria De Filippi sabato scorso ha esordito con ottimi risultati d'ascolto in daytime.

La prima puntata di Amici 19, infatti, si è portata a casa una media di oltre 3.2 milioni di spettatori, arrivando a toccare quasi il 20% di share con picchi che sono arrivati a sfiorare la soglia del 24%.

Un risultato decisamente importante per una delle trasmissioni più longeve della televisione italiana che, tuttavia, sembra non conoscere alcun tipo di crisi, a differenza degli altri talent-show che di recente sono andati in onda su Rai 2 oppure su Sky, che stanno facendo i conti con dei dati Auditel decisamente più bassi rispetto a quelli delle stagioni precedenti.