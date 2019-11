Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le puntate americane della soap opera Beautiful, che continua ad ottenere un grande successo di ascolti con la messa in onda su Canale 5. Le trame dei nuovi episodi ruoteranno soprattutto intorno al caso di Thomas, che è stato spinto dalla ringhiera da parte di Hope, la quale ha preferito non confessare a nessuno l'accaduto tranne che a sua madre.

Thomas, però, non è morto e quando tornerà in scena si scaglierà soprattutto contro Brooke, la quale comincerà ad essere vittima dei ricatti del giovane Forrester.

Beautiful anticipazioni puntate americane: Thomas si scaglia contro Brooke

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful rivelano che Thomas, dopo aver fatto perdere le sue tracce per un po' di tempo, ricomparirà nuovamente nella vita di Hope.

La ragazza per tutto questo tempo non ha mai confessato a Ridge la verità su quanto fosse successo durante l'incontro tra lei e Thomas e quindi della tremenda caduta all'interno della vasca che si pensava contenesse dell'acido.

L'unica persona che ha saputo tutta la verità fin dal primo momento è stata Brooke, la quale però ha deciso di coprire sua figlia e di non confessare neppure a Ridge il terribile episodio.

Nel momento in cui Thomas ritornerà di nuovo a casa, tra lo stupore di Hope e Brooke, e potrebbe decidere di scagliarsi e di puntare il dito proprio contro la moglie di suo papà.

Gli spoiler delle nuove puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che la signora Logan potrebbe diventare il bersaglio preferito di Thomas, il quale potrebbe ricattarla perché ha spinto sua figlia a non dire la verità a Ridge e in generale a non denunciare quanto fosse successo.

Ridge va via di casa e lascia Brooke

Così Thomas, che in questo momento tiene il coltello dalla parte del manico, terrà sotto scacco Brooke, dicendole che da un momento all'altro potrebbe denunciare sua figlia per tentato omicidio. Quale sarà la reazione della Logan? Accetterà i ricatti del ragazzo pur di non mettere sua figlia nei guai?

Nel frattempo, le anticipazioni di Beautiful che arrivano dall'America, rivelano che anche il rapporto tra Ridge e Brooke entrerà in crisi dopo l'episodio che ha visto protagonista Thomas.

L'uomo, infatti, è convinto che dietro tutto quello che è successo si celi lo zampino di Hope, che è riuscita ad ottenere i documenti per l'affidamento del piccolo Douglas. Ecco allora che Ridge chiederà un momento di pausa a Brooke e addirittura deciderà di andare via di casa per stare da solo e riflettere. Tornerà il sereno oppure stavolta è finita per sempre?