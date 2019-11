I colpi di scena a Beautiful non mancano mai e nel corso degli episodi che stanno andando in onda in questi giorni in America c'è stato un vero e proprio evento che ha sparigliato tutte le carte in tavola. Già da tempo era stato spoilerato che nel corso dell'episodio trasmesso l'8 novembre negli Usa ci sarebbe stata la morte di uno dei personaggi clou della soap opera. Ebbene a poche ore di distanza dalla messa in onda di questa puntata sembrerebbe che il personaggio che troverà la morte nella soap opera in onda su Canale 5 potrebbe essere Thomas, dopo aver avuto l'ennesima discussione sfociata in tragedia con Hope che sta cercando di avere la custodia del piccolo Douglas.

Beautiful, le anticipazioni americane: Thomas viene ingannato da Hope

Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che Hope sta facendo di tutto per riuscire a fare in modo che Thomas riesca a firmare le carte che le serviranno per avere la custodia del bambino. La donna, infatti, teme che Douglas sia in pericolo con Thomas, che ritiene sia poco stabile dal punto di vista mentale e così cercherà di riavvicinarsi all'uomo facendogli credere che da parte sua c'è ancora un sentimento forte.

Un vero e proprio piano diabolico quello di Hope, la quale alla fine riuscirà ad avere la meglio. Le anticipazioni delle trame americane di Beautiful, infatti, rivelano che tra Thomas e Hope arriverà la resa dei conti finale. I due si incontreranno all'interno di uno degli uffici della Forrester Creations dove vedremo che Hope farà firmare al figlio di Ridge tutti i documenti necessari per ottenere l'affidamento del bambino.

La fatale caduta di Thomas: il figlio di Ridge sarebbe morto

L'operazione andrà in porto, ma il patto prevede che Hope e Thomas ricostruiscano la loro famiglia con Douglas e che la figlia di Brooke passi anche una notte d'amore con l'uomo. Peccato, però, che subito dopo la firma dei documenti, Hope verrà meno agli accordi che ha preso con Thomas e si metterà subito alla ricerca del bambino, convinta che si trovi in una delle stanze della Forrester Creations.

Thomas cercherà in tutti i modi di fermarla e soprattutto di tranquillizzarla sul fatto che il bambino sta bene ma non ci saranno versi per fermarla. Tra i due ci sarà uno scontro, dove vedremo che ad un certo punto Hope spingerà Thomas al punto da farlo cadere dalla ringhiera e come se non bastasse l'uomo si ritroverà all'interno di una vasca contenente acido che sarebbe a dir poco fatale per lui.

Thomas, quindi, potrebbe essere morto dopo questo fatale incidente ma per saperlo con esattezza bisognerà attendere i prossimi episodi do Beautiful in onda in America.