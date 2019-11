Tra le soap opera più amate del primo pomeriggio di Canale 5 vi è sicuramente Beautiful, che giorno dopo giorno attira l'attenzione di un pubblico sempre più vasto di spettatori. Le anticipazioni sulle nuove puntate che andranno in onda a partire dal 23 novembre in prima visione assoluta rivelano che riguardano la bella Maya, la quale decide di confessare a Brooke ma anche ai suoi genitori, che intende chiudere la relazione con Rick.

I due, infatti, sono arrivati ad un punto di non ritorno e sembrerebbe praticamente certo il divorzio.

Beautiful, le anticipazioni 23-29 novembre: il Natale in casa Forrester

Nel frattempo, gli spoiler di Beautiful rivelano che Steffy si rifiuta di andare da Eric per trascorrere le feste di Natale, ma Taylor la esorta a non fare questo errore e quindi ad essere presente. Occhi puntati anche sul papà di Zoe: ormai sembra essere praticamente certo che Reese sia un tipo losco e squattrinato.

Liam e Hope, invece, si dedicano alla scelta del nome per la bimba che nascerà a breve: i due alla fine decidono di puntare su Beth. E poi ancora vedremo che in questi nuovi appuntamenti con la soap opera in onda su Canale 5, tutta la famiglia Forrester si preparerà per festeggiare assieme il Santo Natale. Il colpo di scena di queste feste avrà a che fare con Bridget, la figlia di Brooke, la quale tornerà all'insaputa di tutti e farà una gran bella sorpresa ai suoi familiari che proprio non si aspettavano di vederla.

Le anticipazioni sulle puntate di Beautiful che saranno trasmesse fino al 29 novembre 2019 rivelano che Pam e Charlie saranno le due 'addette' alla preparazione di tutta la cena natalizia, la quale però verrà salvata in extremis dall'intervento tempestivo di Donna.

La cena di Natale andrà nel migliore dei modi: tutti i membri di casa Forrester ringrazieranno il Signore, perché sentono di essere fortunati per tutto quello che la vita ha donato loro. E così con grandissima serenità e grande pace, si scambieranno i regali di Natale.

Steffy vuole un altro figlio e ricorre all'adozione da single

Intanto Hope e Liam sono al settimo cielo per la nascita della loro prima figlia: i due, per festeggiare in grande il lieto evento, decidono di fare una vacanza che chiamano 'babymoon'. Un viaggio che sarà l'ultimo da 'coppia' dato che la loro vita sta per essere stravolta dall'arrivo di questa bambina che riempirà la loro vita.

Gli spoiler della prossima settimana di Beautiful, inoltre, rivelano che Steffy vuole dare a sua figlia una sorella.

Tuttavia sa che Hope non permetterà mai che le loro due bambine possano crescere assieme a causa della presenza di Taylor e quindi per questo motivo decide di ricorrere alla pratica dell'adozione da single.