Cresce la curiosità tra i telespettatori di Beautiful in merito alle dinamiche che terranno banco nella settimana dal 4 all'8 novembre, durante la quale Hope porterà avanti il suo piano per ottenere la custodia di Douglas. Convinta che Thomas sia una persona inaffidabile, la Logan fingerà di provare ancora dei sentimenti per l'ex marito e di reputare possibile un futuro insieme a lui e al bambino.

Si tratterà, però, di un piano orchestrato in collaborazione con Brooke (e del quale Liam non ne sarà a conoscenza) e che sancirà un tragico evento nella puntata di venerdì 8 novembre durante la quale un personaggio morirà. Di certo, però, non si tratterà né di Hope né di Douglas. I primi, ancor criptici, spoiler relativi alla settimana successiva, segnalano che la figlia di Brooke riuscirà a raggiungere il suo obiettivo, ottenendo la firma nei documenti riguardanti la custodia.

Beautiful anticipazioni: Hope diventa la madre di Douglas

Le anticipazioni americane di Beautiful sulla settimana che si apre l'11 novembre confermano che non sarà Hope Logan il personaggio a passare a miglior vita. Le sue manipolazioni, da lei ritenute necessarie per ottenere la custodia di Douglas, raggiungeranno l'obiettivo prefissato dato che diventerà ufficialmente la madre del bambino. Dunque, Thomas crederà alla buona fede della Logan e finirà per porre la sua firma nei documenti della custodia.

Sarà, questo l'inizio di nuovi problemi nei già difficili rapporti tra le famiglie Forrester e Logan. Proseguendo con gli spoiler sulle prossime puntate, infatti, Steffy informerà Ridge di questa poco gradita novità e lo stilista non ne sarà affatto felice. Poco dopo, infatti, chiederà a Brooke delle risposte sulle manipolazioni messe in atto da lei e Hope per ottenere la custodia di Douglas. Tale intrigo potrebbe avere delle ripercussioni anche nella relazione della Logan con Liam, che proprio in tali puntate deciderà di trasferirsi a lavorare alla Spencer Pubblications.

Rumors Beautiful: uno tra Charlie e Jake potrebbe morire

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, Hope raggiungerà il suo scopo e diventerà la madre di Douglas secondo la legge. Resterà tuttavia in sospeso la questione relativa all'identità del personaggio che morirà nell'attesissima puntata dell'8 novembre. Archiviata la possibilità che si tratti di Hope, Douglas o Thomas, l'attenzione è tutta rivolta verso l'annuncio dei casting previsti in tale settimana: essi segnalano il ritorno in scena dell'attore Dick Christie, che tornerà ad assumere il volto di Charlie Webber e di Todd McKee. L'attore interpreterà ancora l'impiegato della Forrester Creations Jake Maclaine.

Sarà uno di loro a perdere la vita? Da non sottovalutare anche il possibile coinvolgimento di Zoe Buckingham, che proprio nelle prossime puntate riuscirà a strappare un bacio a Thomas.