Domenica 3 novembre, dalle ore 17:20 su Canale 5, tornerà 'Domenica Live', l'oramai storico contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso. Dallo scorso anno, Domenica Live si è accorciato durando 3 ore in meno: ciò a causa dei tantissimi impegni della D'Urso, che nella scorsa stagione fu impegnata in 4 programmi diversi (Grande Fratello, Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D'Urso).

Nella puntata del 3 novembre Barbara intervisterà Daniela Bongiorno, la moglie del grande Mike Bongiorno. A settembre sia la Rai che Mediaset hanno ricordato lo storico conduttore in occasione dell'anniversario della sua morte, avvenuto l'8 settembre di dieci anni fa.

Domenica Live: Daniela Bongiorno ricorderà Mike

Barbara D'Urso, dunque, sceglie di ricordare Mike Bongiorno attraverso la moglie Daniela.

Negli scorsi mesi Daniela, in occasione di una intervista rilasciata a 'TV Sorrisi e Canzoni', ebbe parole dolcissime per suo marito: "Mike fu il mio tutto. Ancora oggi io parlo con lui. Mi manca, ma non manca solo a me. Mike manca a tutta l'Italia. Ha un posto nella storia di questo Paese perché lui ha inventato la televisione". Daniela ha ricordato anche il giorno in cui Mike perse la vita: "Eravamo felici. Le sue ultime parole sono state per la sua nipotina, Luce. Disse che era bellissima e che mi assomigliava".

Domenica Live: in studio anche Mauro Marin e Francesca Cipriani

Nel corso di 'Domenica Live' ci sarà poi anche Mauro Marin. Il vincitore del 'Grande Fratello 10' è uscito pochi giorni fa da un ospedale psichiatrico (a Treviso) e ha accettato di incontrare in diretta l'ex fidanzata Jessica e il loro figlio. Questo sarà il primo incontro che Mauro avrà con il suo bambino, Brando. Infine anche questa domenica tornerà l'appuntamento con 'Domenica Alive': in questa stagione, infatti, tutte le settimane alcuni vip imitano personaggi famosi in quello che è un vero e proprio torneo.

Nelle scorso settimane a cimentarsi in queste prove furono Giovanni Ciacci (che imitò Frozen), Loredana Lecciso (che imitò Pretty Woman), Annalisa Minetti (che imitò Mary Poppins) e Flavia Vento (che si cimentò con l'imitazione di Marylin Monroe). Come annunciato dalla stessa Barbara D'Urso nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, domenica 3 novembre sarà la volta di Francesca Cipriani: la showgirl diventerà Madonna e si esibirà sulle note di 'Like a Vergin', storico successo della cantante di origini italiane.

Sarà possibile seguire in diretta la puntata anche in streaming presso il sito di 'Mediaset Play'.