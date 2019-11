Grey's Anatomy, il telefilm nato dal genio di Shonda Rhimes nel lontano 2005, si avvicina sempre di più alla consueta pausa invernale. Il Medical-Drama - che con la 16x08 raggiungerà lo straordinario traguardo dei trecentocinquanta episodi totali - si godrà un periodo di meritato riposo a partire dal 21 novembre. Forte del grande successo delle ultime settimane, la ABC ha quindi rilasciato la trama ufficiale dell'ultima puntata del 2019.

Intitolata “Let’s All Go to the Bar”, la 16x09 è stata interamente scritta da Kiley Donovan e diretta dall'interprete di Owen Hunt: Kevin Mckidd. Come di consueto per i finali di metà stagione, anche il nono episodio di Grey's Anatomy proporrà numerosi colpi di scena che terranno il pubblico con il fiato sospeso fino a gennaio, mese in cui il telefilm tornerà in onda.

Jackson Avery e Vic Hughes portano la loro relazione ad un livello successivo

La prima storyline che verrà affrontata nel corso di Grey's Anatomy 16x09 riguarderà la nascente storia d'amore tra Jackson Avery e Vic Hughes.

Il chirurgo plastico, stando alla sinossi, farà un grande passo avanti nei confronti dell'affascinante vigile del fuoco. Sebbene le anticipazioni non svelino cosa accadrà nello specifico, si può ragionevolmente ipotizzare che la frequentazione tra i due ragazzi si intensificherà ulteriormente. A gennaio, infatti, debutterà sulla ABC la terza stagione di Station 19. Come annunciato da Krista Vernoff durante i mesi estivi, la storyline che coinvolge Jackson e Vic sarà affrontata - in modo più approfondito - proprio nelle nuove puntate del secondo spinoff di Grey's Anatomy.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il nono episodio darà inoltre vita all'ennesimo crossover con Station 19. Oltre alla presenza di Barret Doss, la trama della puntata svela infatti che anche Jo Wilson interagirà con i protagonisti dello spinoff. Dopo essere diventata una volontaria, la dottoressa riceverà una chiamata dalla stazione 19 che l'avviserà del ritrovamento di un bambino proprio nei pressi della famosa caserma.

Meredith Grey riprende in mano la sua vita lavorativa dopo aver affrontato l'ultima udienza

Le anticipazioni relative al nono episodio di Grey's Anatomy non si soffermano, tuttavia, solo sul crossover con Station 19.

Novità in vista anche per Meredith Grey che dopo aver affrontato la commissione medica, proverà a riprendere in mano la sua vita lavorativa e privata. Miranda Bailey e Amelia Shepherd, entrambe in dolce attesa, si confronteranno invece sulle rispettive gravidanze. Infine, in occasione dell'ultimo episodio dell'anno, faranno la loro ricomparsa Debbie Allen nel ruolo di Catherine Fox e Stefania Spampinato nel ruolo di Carina DeLuca.

L'ostetrica, in particolare, tornerà in scena dopo la fugace apparizione avvenuta nel corso della season premiere.