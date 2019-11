Martedì 12 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 2, va in onda una nuova puntata de 'Il collegio'. Il docu-reality continua a macinare ascolti: la scorsa settimana ha avuto un ascolto di 2,4 milioni di spettatori, con oltre il 10% di share.

Ma proprio la scorsa settimana abbiamo visto Claudia Dorelfi, una delle studentesse più amate dal pubblico (il suo profilo Instagram ha già 367 mila follower) di questa quarta edizione, rischiare di essere eliminata [VIDEO].

Dopo aver rivolto un turpiloquio alla sorvegliante, il Preside ha infatti inizialmente scelto di mandarla in isolamento per poi chiamare i genitori; per scoprire se effettivamente verrà eliminata o meno, sarà necessario seguire la puntata odierna. Nel corso della serata, inoltre, l'istituto verrà visitato da un ispettore scolastico esterno.

Durante la puntata gli studenti dovranno realizzare un reportage

Durante la quarta puntata de 'Il Collegio', i ragazzi affronteranno una lezione sull'uso della telecamera VHS.

Questa sarà l'occasione per una visita esterna: i ragazzi, infatti, andranno a visitare un parco zoologico e durante tale visita dovranno realizzare dei veri e propri reportage utilizzando le telecamere VHS.

Ma nel corso di questa quarta puntata, i ragazzi avranno a che fare anche con una supplente: un professore sarà infatti assente e verrà sostituito da una professoressa (che, come anticipato dallo spot, riscuoterà particolare successo tra i ragazzi).

Ma non è finita qua: nel corso della puntata, infatti, l'istituto verrà visitato da un ispettore scolastico esterno che dovrà valutare l'efficienza del collegio. Il Preside vorrà ben figurare e, probabilmente, non tollererà nessun comportamento sopra le righe da parte degli studenti. Verrà, infine, proclamata la 'Giornata dello Studente'.

'Il Collegio', quarta puntata: si affronteranno temi importanti, come il femminismo e l'integrazione razziale

Nel corso della quarta puntata de 'Il Collegio' ci sarà spazio anche per discussioni su temi importanti.

In classe si parlerà ancora una volta di femminismo, tema di cui si è già discusso la scorsa settimana e che ha creato parecchie tensioni all'interno della classe (alcuni studenti, infatti, hanno affermato che secondo loro dev'essere l'uomo a lavorare e la donna deve stare a casa). Durante una lezione di inglese si parlerà di integrazione razziale (tema più che mai attuale) grazie alla canzone di Stevie Wonder e Paul McCartney "Bony and ivory".

Infine, spazio anche al tema del pacifismo e delle guerre grazie all'immortale "Imagine" del grandissimo John Lennon.

La quarta puntata de 'Il Collegio' sarà visibile anche in streaming dal sito di Rai Play.