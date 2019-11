La disperazione di Riccardo tornerà ad essere protagonista della puntata de Il Paradiso delle signore, in onda oggi 22 novembre su Rai 1 a partire dalle ore 15:40. In essa, Guarnieri tornerà a Milano dopo avere trascorso alcuni giorni in Liguria per schiarirsi le idee. Ma la tristezza per la partenza di Nicoletta non potrà essere superata tanto facilmente, soprattutto quando il rampollo sarà costretto a vedere il video dell'amata felice in casa, insieme a Cesare e Margherita.

Ciò lo porterà a compiere un gesto insensato! Nell'appuntamento odierno con la soap italiana, si tornerà a parlare della scelta della nuova Venere, che sembrerà nascondere un segreto sul suo passato. Spazio anche alla gelosia di Marcello che riuscirà ad intercettare una telefonata di Federico indirizzata a Roberta.

Il Paradiso delle signore, venerdì 22 novembre: Patrizia nasconde un segreto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della puntata di oggi 22 novembre si aprono con i dubbi di Angela dopo avere trovato la lettera di Riccardo.

La restituirà al suo legittimo proprietario? Verrà poi concesso spazio ad una scoperta di Vittorio ai danni della nuova Venere. Il marito di Marta capirà che Patrizia nasconde un segreto sul suo passato e deciderà di compire una mossa inattesa. In caffetteria, Marcello riuscirà ad intercettare una telefonata di Federico per Roberta. Il giovane Barbieri avrà così la possibilità di scambiare qualche parola con colui che riterrà il suo rivale in amore.

In attesa di scoprire se finirà per cacciarsi nuovamente nei guai, al Paradiso ci sarà spazio anche per una buona notizia riguardante i recenti filmati promozionali. Vittorio, infatti, deciderà di organizzare una sorpresa per le Veneri, proiettando per la prima volta il Carosello proprio in negozio. Lo schermo verrà quindi montato ma qualcuno non sarà affatto felice di questa novità.

Trame Il Paradiso delle signore: Riccardo investe Angela

Proseguendo con le anticipazioni della puntata odierna de Il Paradiso delle signore, Riccardo farà ritorno a Milano dopo avere trascorso qualche giorno in Liguria.

Il suo tempismo però non sarà affatto dei migliori dato che si troverà ad assistere alla prima proiezione del Carosello. Se le Veneri saranno al settimo cielo per quanto visto, la sua reazione sarà decisamente opposta. Nel filmato, infatti, rivedrà Nicoletta che apparirà felice a casa insieme a Cesare e alla piccola Margherita. La vista dell'amata aumenterà la ferita mai rimarginata. Guarnieri, preso dalla disperazione, finirà per perdere il controllo delle sue azioni, mettendosi al volante della sua auto.

Ad avere la peggio sarà Angela, che verrà investita da lui.