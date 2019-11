Prosegue il successo su Rai 1 della soap opera Il Paradiso delle signore 4 che vede tra le sue protagoniste l'amatissima Vanessa Gravina nei panni dell'astuta Adelaide. Un personaggio a dir poco portante di questa fortunata soap che ogni giorno appassiona più di un milione e mezzo di affezionati arrivando a toccare anche il 15-16% di share. Eppure per tutti i fan di Adelaide ci saranno ben presto delle clamorose novità, dato che il personaggio uscirà di scena per qualche settimana, così come ha confermato l'attrice stessa in una recente intervista concessa alla rivista 'Confidenze'.

Il Paradiso delle signore 4 spoiler: la Gravina annuncia il ritorno a teatro per qualche tempo

Nel dettaglio, infatti, nel corso dell'intervista la Gravina si è lasciata andare a qualche anticipazione su quello che succederà nei prossimi mesi di messa in onda de Il Paradiso delle signore e ha svelato che l'unica cosa a cui non può rinunciare è l'attività teatrale.

La Gravina, proprio come è già successo lo scorso anno, sarà impegnata in un nuovo spettacolo teatrale che per un po' di tempo la costringerà a prendere le distanze dal set della quarta stagione della fortunata soap opera.

Nel corso dell'inverno 2020 Adelaide tornerà in scena in vari teatri italiani con lo spettacolo 'Il Tartufo' che la vedrà protagonista al fianco di Giuseppe Cederna.

Sulle pagine di 'Confidenze' l'attrice ha svelato che l'impegno sul set de Il Paradiso delle signore 4 è decisamente tosto ma lei non ha voluto rinunciare per niente al mondo al nuovo impegno che la vedrà protagonista in teatro. Ecco perché per un po' di settimane non potrà prendere parte alle registrazioni delle puntate della soap che vengono registrate con cadenza quotidiana.

Adelaide fuori dalla soap per un po' di tempo

Del resto già lo scorso anno i fan della soap di Rai 1 avevano dovuto fare i conti, per un po' di tempo, con l'assenza della bella Adelaide. In quell'occasione gli sceneggiatori per giustificare la sua uscita di scena misero in piedi un viaggio della Gravina a Parigi. E quest'anno cosa si inventeranno?

L'attrice ha fatto sapere che al momento non sa ancora cosa partoriranno gli sceneggiatori per giustificare la sua uscita di scena momentanea dalla soap opera, ma non si esclude che sarà impegnata in un nuovo viaggio di lavoro.

Di sicuro, però, Adelaide tornerà ancora più forte e carica di prima pronta a dar filo da torcere ai vari protagonisti. In queste settimane, per esempio, stiamo vedendo che la donna sta facendo di tutto per riuscire a mettere le mani sopra al patrimonio di Flavia Brancia di Montalto e pur di portare a termine la sua missione è disposta anche a rinunciare all'amore di Umberto.