Prosegue il grande successo di ascolti della soap opera Il Paradiso delle signore, in onda tutti i giorni su Rai 1 alle ore 15.40. Settimana dopo settimana la trama diventa sempre più intricata e irta di nuovi colpi di scena che rendono la soap ancora più avvincente e appassionante per il pubblico. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà un clamoroso ritorno in scena: parliamo di Federico, il quale farà il suo ritorno a casa e spiazzerà in un certo modo la sua fidanzata Roberta, la quale nel frattempo si è avvicinata al seducente Marcello, che non le è per niente indifferente.

Il Paradiso delle signore 4 spoiler: Federico ritorna a casa e deve fare i conti con Marcello

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Il Paradiso delle signore 4 rivelano che Federico aveva lasciato la città di Milano e la sua fidanzata per il servizio militare che l'ha portato per un po' di tempo lontano dai suoi affetti più cari. Tuttavia, nei prossimi episodi della soap che andranno in onda su Rai 1, vedremo che il ragazzo farà il suo ritorno a casa e questo potrebbe rappresentare una sorta di problema per Roberta che, nel frattempo, ha conosciuto Marcello e sembrerebbe proprio che tra i due ci sia un buon feeling.

Marcello, fratello di Angela, è un ragazzo appena uscito dal carcere dove ha scontato una pena a causa dei suoi 'vizi'. Angela sta cercando di fare il possibile per indurre suo fratello a condurre una vita onesta e lontana dagli eccessi, ma il suo modo di fare da 'bello e dannato' potrebbe portarlo al più presto a compiere l'ennesimo errore.

In queste puntate della soap vediamo che Marcello sta cercando di far aprire gli occhi a Roberta sull'editore che deve pubblicare il libro di Federico ma, soprattutto, sta cercando in tutti i modi di conquistarla, con il suo stile alquanto sfacciato e a tratti spregiudicato.

Marta scopre di essere incinta

La bella Roberta sta tentando di resistere ma le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, con il ritorno a casa del soldato, la situazione diventerà sempre più intricata. Marcello, infatti, si troverà ad assistere ad una durissima lite scoppiata tra Roberta e Federico e chissà se i due riusciranno a portare avanti la loro relazione.

Ma queste non sono le uniche novità che vedremo presto in onda nella soap opera del primo pomeriggio di Rai 1.

Gli spoiler, infatti, rivelano che ci saranno anche delle novità che riguardano la bella Marta e suo marito Vittorio. La donna, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio. Una notizia a dir poco gioiosa che renderà entusiasti i due neo-sposi, pronti ad annunciare a tutta la famiglia il lieto evento.