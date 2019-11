Oggi 5 novembre andrà in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle signore, la soap che Rai 1 trasmette da lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40 circa. Quello odierno sarà un appuntamento ricco di grandi novità, soprattutto inerenti alla reazione clandestina di Nicoletta e Riccardo. I sospetti di Cesare riguardanti il tradimento della moglie, infatti, troveranno fondamento e il medico deciderà di correre ai ripari per evitare di essere preso in giro.

Nel frattempo, anche Riccardo si concentrerà sul matrimonio dell'amante, pensando ad una strategia per farle ottenere l'annullamento in tempi rapidi. Le novità del giorno riguarderanno anche Angela, costretta a scendere a patti con Umberto e Adelaide per ottenere il denaro necessario al pagamento dell'affitto arretrato. Ma per lei i problemi non saranno ancora finiti.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Riccardo vuole l'annullamento del matrimonio di Nicoletta

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata di oggi 5 novembre, Cesare non avrà più dubbi sulle ragioni dello strano comportamento di Nicoletta.

Seppure in preda ai sensi di colpa, infatti, quest'ultima ha continuato a vedere Riccardo e la loro relazione è stata prontamente scoperta. Il medico, ottenute le prove del tradimento della moglie, sarà stanco di essere preso in giro e si appresterà a correre ai ripari. Il matrimonio della coppia, dunque, sarà già al bivio. Nel frattempo, Guarnieri si appresterà ad approfittare della sua situazione a proprio vantaggio e si confronterà con Cosimo, chiedendogli di sfruttare la sua amicizia con l'Arcivescovo. La speranza è che, grazie a quest'ultimo, Nicoletta possa facilmente ottenere l'annullamento della sua unione con Cesare.

Trame Il Paradiso delle signore: Angela viene derubata

Proseguendo con le succose anticipazioni della puntata odierna de Il Paradiso delle signore, Gabriella e Agnese continueranno ad essere impegnate nella creazione di splendidi modelli, che renderanno l'atelier un esempio di creatività. Marta scoprirà che Vittorio ha interpellato Elsa in qualità di regista del video promozionale dei magazzini. Angela sarà disperata dopo l'ultimatum della padrona di casa che le ha dato solo pochi giorni per pagare i canoni d'affitto arretrato.

Per tale motivo, la giovane deciderà di unirsi al piano di Adelaide e Umberto contro il contabile di Ludovica e Flavia Brancia. Ma qualcosa andrà storto anche questa volta: un tizio poco raccomandabile, in credito con Marcello, la aggredirà e finirà con il derubarla del denaro necessario per mettersi a pari con l'affitto.