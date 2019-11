L'ultima settimana di programmazione de Il Paradiso delle signore si è conclusa con un'amara sorpresa per Nicoletta. La scoperta del tradimento della moglie con Riccardo, infatti, ha spinto il medico ad accettare la proposta di lavoro a Bari, optando per il rapido trasferimento dell'intera famiglia in Puglia. Informato dell'accaduto, Guarnieri ha subito iniziato a pensare ad una strategia per evitare la separazione dell'amata e, con il passare dei giorni, il suo progetto verrà portato avanti.

L'unica possibilità per lui e Nicoletta sarà la fuga! Ma davvero, la coppia arriverà a tanto? O questa volta Cesare si dimostrerà più furbo? Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 18 al 22 novembre segnalano che, alla fine, la Cattaneo e il loro amante non riusciranno a concretizzare il loro sogno e lei si troverà costretta a partire. Il fatto, nella settimana successiva, farà sprofondare Riccardo in una grande disperazione.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Nicoletta e Riccardo meditano la fuga

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, dopo avere appreso la decisione di Cesare di partire, Nicoletta fingerà di non avere nulla in contrario. Ma mentre Silvia la aiuterà a preparare le valigie, la giovane porterà avanti il suo progetto di fuga con Riccardo. Solo in questo modo potranno evitare la separazione!

Gli strani movimenti della coppia cominceranno, però, ad insospettire Adelaide anche se sarà Guarnieri a commettere un errore imperdonabile: racconterà a Cosimo di essere in procinto di fuggire con la Cattaneo. Sarà così che, proprio quando tutto sarà pronto per la partenza segreta, Cesare anticiperà i tempi dei due amanti attraverso una mossa inaspettata. Per loro, a questo punto, non ci sarà più nulla da fare e Nicoletta si troverà così a non avere altra possibilità che partire con il marito e la figlia alla volta di Bari.

Spoiler Il Paradiso delle signore: Riccardo distrutto dalla partenza di Nicoletta

Le puntate de Il Paradiso delle signore in onda dal 18 al 22 novembre confermeranno la partenza di Nicoletta, che farà sprofondare Riccardo in uno stato di disperazione. Dopo l'addio, Guarnieri non farà ritorno a casa per la notte, facendo preoccupare Adelaide. Saranno per lui tempi duri, che lo porteranno ad un estremo tentativo di contattare la Cattaneo anche se purtroppo esso risulterà vano.

Riccardo troverà quindi conforto in Vittorio e Marta, ai quali chiederà aggiornamenti in merito alle voci della gravidanza. Anche Cosimo proverà a stare vicino all'amico e lo inviterà al circolo, dove quest'ultimo si scuserà con Angela per averla trattata male la sera precedente. L'amante deluso apparirà, comunque, irriconoscibile tanto da decidere di passare qualche giorno lontano da tutto e da tutti nella villa di famiglia di Rapallo.