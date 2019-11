Lunedì 18 novembre riparte una nuova settimana in compagnia delle avventure dei protagonisti de Il Paradiso delle signore, la soap opera del pomeriggio di Rai 1 in onda alle 15,40 circa. Le anticipazioni di questi appuntamenti rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che riguarderanno Riccardo, il quale deve fare i conti con l'addio definitivo di Nicoletta, la quale ha lasciato la città per seguire suo marito. E poi ancora occhi puntati sulla ricerca della nuova Venere che avrà il compito di sostituire proprio Nicoletta al Paradiso.

Il Paradiso delle signore, trame 18-22 novembre: Riccardo distrutto dopo l'addio di Nicoletta

Nel dettaglio, le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore fino al 22 novembre, rivelano che l'addio del tutto inaspettato di Nicoletta lascerà l'amaro in bocca ad un bel po' di amici. Chi ne soffrirà di più di tutta questa situazione sarà Riccardo, il quale tenterà di fare il possibile per evitare che la donna di cui è innamorato vada via per sempre.

Così possiamo svelarvi che Riccardo proverà a mettersi anche in contatto con lei, ma il risultato finale non sarà affatto positivo e quindi non gli resta altro che rassegnarsi.

Nel frattempo va avanti la selezione per scegliere colei che sarà la nuova Venere all'interno del Paradiso e che subentrerà proprio al posto di Nicoletta. Tra le candidate si presenterà anche Maria, su consiglio di Agnese, anche se Rocco non approverà minimamente questa scelta.

Gli spoiler di queste nuove puntate della soap opera di Rai 1, inoltre, rivelano che Rocco continua ad avere una visione tutta sua del mondo femminile e ritiene che le donne non debbano lavorare. Coloro che lo fanno non sono viste di buon occhio dall'uomo. Armando, però, proverà a fargli cambiare idea e così vedremo che lo convincerà ad iniziare a studiare per migliorarsi sempre più e cambiare così idea.

Intanto per Armando arriveranno delle belle novità dal punto di vista sentimentale. L'uomo, infatti, si ritroverà a cena con Agnese e questa sarà un'ottima occasione per conoscersi meglio.

Angela viene investita da Riccardo

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Paradiso delle signore, inoltre, rivelano che Marta scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio da Vittorio. Una notizia che li renderà a dir poco felici e così i due non perderanno tempo nel dare la lieta novella a tutti i loro familiari.

E poi ancora vedremo che Vittorio annuncia di voler proiettare il carosello per la promozione dei nuovi abiti che sono stati disegnati da Gabriella. Tuttavia tra le protagoniste di questo carosello vi è anche Nicoletta e nel momento in cui Riccardo assisterà a quelle immagini, andrà completamente fuori di testa. La settimana della soap opera si chiuderà con Riccardo che in un raptus di follia investirà con l'auto la bella Angela.