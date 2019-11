La permanenza di Angela alla villa non sarà destinata a durare a lungo. Già nella puntata de Il Paradiso delle signore che verrà trasmessa oggi 28 novembre, infatti, la giovane Barbieri deciderà di compiere una mossa inaspettata dopo avere ascoltato una conversazione tra Riccardo e Adelaide. E purtroppo, al suo ritorno a casa, dovrà fare i conti con una nuova brutta notizia relativa a Marcello. La puntata odierna si concentrerà anche sul litigio tra Gabriella e Salvatore: la giovane stilista, infatti, scoprirà che il fidanzato le ha nascosto la novità riguardante il suo imminente licenziamento. Spazio, infine, alla difficile collaborazione che Riccardo e Luciano avranno ai magazzini durante il viaggio a Parigi di Vittorio e Marta.

Il Paradiso delle signore anticipazioni oggi 28 novembre: Angela se ne va senza preavviso

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata odierna, Adelaide e Riccardo avranno una conversazione che riguarderà la presenza di Angela alla villa. Quest'ultima, che in quel momento non paleserà la sua presenza, ascolterà le parole e deciderà di correre subito ai ripari. Capirà di non essere affatto gradita? Poco dopo, infatti, la giovane Barbieri lascerà l'abitazione della famiglia di Riccardo senza parlare con quest'ultimo.

Ma il suo ritorno a casa non sarà affatto indolore dato che scoprirà che Marcello aveva preso dei contatti con Umberto. In seguito al loro confronto, il fratello ha anche intascato un assegno come risarcimento dell'incidente causato dallo stesso Riccardo. Ed è davvero difficile credere che questo accordo possa fare piacere alla diretta interessata.

Trame Il Paradiso delle signore: Gabriella rimprovera Salvatore

Oltre alle vicende che vedranno come protagonisti Angela e Riccardo, con tutti gli annessi del caso, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di oggi 28 novembre si concentrano sulle conseguenze del licenziamento di Salvatore. Quest'ultimo cercherà di tenere il segreto sull'imminente perdita del lavoro ma sarà Agnese a non riuscire a nascondere la sua preoccupazione durante un confronto con Armando, al quale racconterà la triste novità.

Poco dopo, la notizia giungerà anche alle orecchie di Gabriella che non potrà fare a meno di rimproverare il fidanzato: la giovane stilista, infatti, non gradirà affatto di non essere stata informata di una simile notizia fin dall'inizio. Ai magazzini, sarà Riccardo a sostituire Vittorio durante la sua assenza. Ma la gestione renderà necessaria la collaborazione tra Guarnieri e Luciano che, considerando i trascorsi con Nicoletta, risulterà a dir poco problematica.