Nuovi colpi di scena sono in arrivo nella soap opera Il Paradiso delle Signore che dal lunedì al venerdì su Rai 1 tiene compagnia a circa un milione e mezzo di spettatori. Le anticipazioni di queste ore si stanno soffermando soprattutto sul personaggio della bella Nicoletta, la quale sta attraversando un periodo alquanto tormentato della sua vita sentimentale. La giovane, infatti, si è resa conto di essere ancora innamorata di Riccardo, nonostante ormai sia sposata con Cesare.

Nel corso delle puntate che andranno in onda prossimamente su Rai 1, si assisterà all'addio di Nicoletta, poiché la Cattaneo lascerà la soap, come ha svelato su Instagram l'attrice Federica Girardello.

Spoiler Il Paradiso delle Signore: Nicoletta lascia Milano con Cesare

Chi ha seguito le vicende riguardanti la realizzazione della quarta stagione de Il Paradiso delle Signore (la seconda in versione daytime) ricorderà che in un primo momento la serie televisiva era stata cancellata dalla Rai.

Successivamente, però, i vertici della Tv di Stato ci hanno ripensato e hanno scelto di ridare fiducia a questo prodotto. Di conseguenza, le riprese sono cominciate in ritardo e il ritorno sul piccolo schermo è slittato al mese di ottobre.

L'attrice Federica Girardello - che nella soap veste i panni della bella Nicoletta - sapendo che da Viale Mazzini avevano deciso di non confermare Il Paradiso delle Signore, aveva preso altri impegni di lavoro.

Per questo motivo, quando è stata richiamata repentinamente per tornare sul set della Serie Tv di Rai 1, ha potuto prendere parte solo ad alcuni episodi della quarta edizione. E così - come ha rivelato lei stessa su Instagram - gli sceneggiatori hanno dovuto in qualche modo trovare un escamotage per sancire l'addio della Cattaneo.

Dunque, prossimamente arriverà il momento dei saluti per Nicoletta che, nonostante sia ancora attratta da Riccardo, deciderà di seguire il marito Cesare in un'altra città. L'uomo, infatti, accetterà un'allettante proposta di lavoro lontano da Milano, e così si trasferirà altrove insieme alla sua famiglia.

La Girardello non sa se in futuro ci sarà il ritorno di Nicoletta

Nicoletta saluterà dunque Il Paradiso delle Signore partendo insieme al coniuge Cesare. Questa vicenda segnerà l'uscita di scena della Cattaneo dalla schiera dei protagonisti della soap targata Rai. Dopo aver appreso questa notizia, numerosi fan hanno chiesto a Federica Girardello se è previsto un rientro del suo personaggio.

L'attrice veneta per il momento ha preferito non sbilanciarsi, rispondendo su Instagram: "Per ora non ci sarò più nella serie.

In futuro non lo so". Dunque, quello di Nicoletta potrebbe non essere un vero e proprio addio, ma un arrivederci alle vicende che ruotano intorno al Grande Magazzino milanese.