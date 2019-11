La seconda stagione daily de Il Paradiso delle signore tornerà oggi 21 novembre su Rai 1, a partire dalle ore 15:40. Sarà una puntata caratterizzata dalla gioia di Vittorio e Marta dopo la condivisione della gravidanza con amici e parenti. Ma se la loro felicità sarà all'apice, non si potrà dire la stessa cosa per Riccardo dopo la partenza di Nicoletta insieme a Cesare. Il suo stato d'animo risulterà finalmente chiaro ad Angela che troverà una lettera scritta dal Guarnieri la notte in cui avrebbe dovuto fuggire insieme alla Cattaneo.

Nell'appuntamento odierno, verrà scelta la nuova Venere dei magazzini: le due favorite saranno Maria e Patrizia e la decisione finale ricadrà proprio su quest'ultima, causando l'inevitabile delusione della nipote di Rosalia. Spazio, inoltre, all'amicizia sempre più intima tra Agnese e Armando.

Il Paradiso delle signore anticipazioni: Angela trova la lettera di Riccardo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alla puntata di giovedì 21 novembre si aprono con l'inizio di una nuova piacevole giornata per Marta e Vittorio, felici come non mai per l'arrivo del loro primogenito.

A casa Amato, invece, Agnese racconterà a Rocco e Salvatore quanto accaduto la sera precedente, sottolineando che a cena era presente anche Armando. I due ragazzi faticheranno a nascondere una certa gelosia per la nuova amicizia della madre/zia e la riempiranno di domande per capire cosa stia accadendo tra lei e l'uomo. La discussione, poco dopo, si sposterà anche in caffetteria. Qui sarà osservata con una certa curiosità da Marcello che non potrà fare a meno di divertirsi davanti al siparietto dei tre membri della famiglia Amato.

Angela troverà al Circolo la lettera scritta da Riccardo la notte in cui aveva organizzato la sua fuga insieme a Nicoletta. La giovane potrà così comprendere la disperazione del Guarnieri che, di punto in bianco, aveva visto dissolversi tutte le sue aspettative per il futuro.

Trame Il Paradiso delle signore oggi 21 novembre: Patrizia è la nuova Venere

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, questo pomeriggio verrà scelta ufficialmente la nuova Venere che avrà il difficile compito di prendere il posto di Nicoletta.

Dopo attente verifiche, il posto di lavoro verrà offerto a Patrizia, mentre Maria sarà costretta ad affrontare la delusione per tale notizia. La giovane si troverà così a cercare conforto in Rocco, Agnese e Armando. Questi ultimi, dopo la piacevole serata trascorsa insieme, confermeranno di essere sempre più vicini. L'amore sarà alle porte anche per loro? Vittorio, infine, annuncerà di essere pronto a proiettare il Carosello dei nuovi abiti disegnati da Gabriella.

Il luogo scelto per tale presentazione sarà proprio Il Paradiso.