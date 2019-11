Prende il via oggi 29 novembre su Canale la nuova fiction Il processo, un legal thriller prodotto da Lucky Red e caratterizzato da un cast di tutto rispetto. Saranno quattro le serate suddivide in due episodi ciascuna durante i quali le indagini entreranno nel vivo alla ricerca di una verità non priva di sorprese. L'attrice Vittoria Puccini presterà il volto del PM Elena Guerra, che si troverà ad indagare sull'omicidio di una diciassettenne immischiata in loschi traffici. I sospetti ricadranno ben presto su Claudio Cavalleri, il marito della potente Linda Monaco, il quale chiederà l'aiuto dell'avvocato Ruggero Barone.

E sarà proprio contro di lui che Elena darà vita ad una lotta in tribunale senza esclusione di colpi, durante la quale la carriera dello stesso Pubblico Ministero sarà messa in discussione. La prima puntata della nuova fiction si aprirà proprio con il ritrovamento del corpo della giovane e i primi sospetti di Elena, rivolti verso l'amante della ragazza.

Il processo anticipazioni prima puntata: il ritrovamento del corpo di Angelica

Le anticipazioni de Il Processo si aprono con la decisione del Pm Elena Guerra di prendersi un anno sabbatico per seguire il marito Giovanni a New York nella speranza di salvare un matrimonio in crisi.

Ma il ritrovamento di un corpo la spingerà a variare i piani all'ultimo momento. Si tratterà del cadavere della diciassettenne Angelica Petroni, che, fin dall'inizio, risulterà immischiata in un giro di escort insieme al suo amante Claudio Cavalleri. Ma quest'ultimo sarà anche il marito di Linda Monaco, figlia di Gabriele, uno degli uomini più potenti della città. Sarà impossibile, a questo punto, fare a meno di chiedersi quale sia il collegamento tra la ricca famiglia e il delitto. Improvvisamente, però, un nuovo sconvolgente evento rimetterà in gioco tutte le indagini compiute fino a quel momento.

Trama Il Processo, puntata del 29 novembre: Claudio assume l'avvocato Barone

Secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Processo di oggi 29 novembre, Claudio assumerà l'avvocato Ruggero Barone, chiedendogli di difenderlo dalle pesanti accuse. Il legale apparirà fin da subito una persona ambiziosa e senza scrupoli che si ritroverà, inevitabilmente, a scontrarsi con il Pubblico Ministero. Senza nessun preavviso, Claudio si toglierà la vita, dopo avere lasciato una confessione che potrebbe scagionarlo.

A questo punto l'interesse di Elena ricadrà su Linda, nonostante il parere contrario del padre, il famoso magistrato antimafia Giancarlo Guerra. Ne seguirà un duro scontro in tribunale tra la Guerra e Barone, durante il quale si ripeteranno sfide spietate, false testimonianze e intrighi.