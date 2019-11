Tra le fiction più attese di questa stagione televisiva vi è sicuramente Il Processo, la nuova serie noir la cui trama gravita attorno ad un unico evento a dir poco drammatico. Trattasi della morte di una ragazzina di soli 17 anni, di nome Angelica. Sono questi gli ingredienti di questa nuova fiction che debutterà in prime time il prossimo venerdì 29 novembre alle 21.30 e che vede tra le sue protagoniste principali la bravissima Vittoria Puccini nei panni del pm Elena Guerra.

Il Processo, anticipazioni prima puntata: si cerca il responsabile della morte di Angelica

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata de Il Processo, rivelano che la cornice che farà da sfondo a questa serie televisiva in quattro puntate prodotta dalla Lucky Red sarà la città di Mantova.

Tutto partirà dal ritrovamento in un canale del cadavere della giovanissima Angelica Petroni. Un'indagine che si preannuncia decisamente complicata e che verrà affidata al pubblico ministero Elena Guerra, la quale aveva deciso di prendersi un anno sabbatico. La donna, infatti, voleva staccare per un po' di tempo la spina per cercare di salvare il suo matrimonio con il marito Giovanni.

Tuttavia la decisione della pm interpretata dalla Puccini andrà definitivamente in fumo nel momento in cui scoprirà di essere legata in maniera indissolubile alla giovane vittima.

Gli spoiler della prima puntata de Il Processo di venerdì 29 novembre rivelano che in seguito alle prime indagini, si ipotizzerà che Claudio Cavalleri, considerato uno degli uomini più potenti e anche più influenti della città, possa essere il responsabile di quanto accaduto.

Si teme infatti che Claudio possa aver avuto una relazione clandestina con la ragazzina che è stata ritrovata morta. L'uomo, però, non ci sta di fronte a questa pesante accusa e vedremo che si farà assistere dal suo amico Ruggero Barone, interpretato dall'attore Francesco Scianna.

Elena è certa che Linda abbia ucciso Angelica

Ruggero vestirà i panni un avvocato penalista molto ambizioso ma anche molto cinico e al tempo stesso anche spregiudicato, il quale non si farà problemi pur di portare a casa la vittoria. Gli spoiler della fiction Il Processo rivelano che dopo un lungo interrogatorio, le indagini sulla morte di Angelica, si concentreranno su Linda, moglie di Claudio Cavalleri, la quale verrà fermata in tempo dagli inquirenti mentre cercherà di scappare per il Brasile.

Dopo questa clamorosa svolta, per il pm Elena non ci saranno più dubbi sul fatto che sia proprio Linda la responsabile di quello che è accaduto. Adesso, però, per la Guerra arriverà la sfida più tosta: riuscire a dimostrare la colpevolezza della donna e soprattutto arginare la spregiudicatezza di Ruggero.