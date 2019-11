La morte di Adela darà il via ad un nuovo e avvincente filone narrativo nelle prossime puntate de Il Segreto. Esso coinvolgerà vari personaggi, in qualche modo legati alla defunta o a Donna Francisca, la principale sospettata del sabotaggio dell'auto su cui viaggiava la moglie di Carmelo. A tal proposito, non dovranno essere perse di vista le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 dal 2 all'8 dicembre durante le quali diventerà solida una sorprendente alleanza: Raimundo e Irene, anche se per diverse motivazioni, decideranno di mettere da parte l'ascia di guerra per capire chi sia il vero responsabile del terribile incidente. E, dopo brevi riflessioni, i sospetti dei due 'investigatori' ricadranno niente meno che su Fernando Mesia.

Il Segreto anticipazioni 2-8 dicembre: l'alleanza di Raimundo e Irene

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda a inizio dicembre rendono noto che Mauricio si riprenderà dalle ferite subite per difendere Donna Francisca. Il capomastro, però, rivelerà di non avere visto la persona che ha sparato ma di avere soltanto avuto la sensazione che la sua padrona in quel momento fosse in pericolo.

La sua dichiarazione, dunque, non basterà per portare in carcere il vero colpevole ovvero Carmelo, furioso con la donna che riterrà responsabile della morte di Adela. Ma se Leal sarà accecato dalla rabbia e dalla disperazione, diverso sarà il comportamento di Irene e Raimundo. I due assumeranno delle posizioni diverse, proteggendo i rispettivi consorti ma, allo stesso tempo, saranno alla ricerca della verità relativa ai recenti avvenimenti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Per tale motivo decideranno di creare un'alleanza per svolgere insieme delle indagini. E fin dall'inizio i sospetti di entrambi ricadranno su Fernando Mesia, rimasto con dei grandi vantaggi economici dopo la morte di Maria Elena.

Trame Il Segreto di inizio dicembre: Donna Francisca vuole farsi giustizia

Secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Segreto dal 2 all'8 dicembre, Raimundo penserà che Fernando abbia organizzato l'attentato alla villa solo per avere campo libero con Maria, la persona per la quale continuerà a provare una sorta di ossessione.

Per tale motivazione, l'ex locandiere rivolgerà le sue indagini sul Mesia e non sarà affatto felice di sapere che lui è stato l'unico a parlare con il dottore arrivato da Madrid per visitare la Castaneda. Le indagini proseguiranno mentre Donna Francisca porterà avanti un altro progetto: compiere la sua vendetta privata contro Carmelo, colui che ha tentato di ucciderla, ferendo poi Mauricio. Anche Leal sarà deciso ad uccidere la Montenegro ma, proprio quando si appresterà a sparare contro di lei, verrà fermato da Raimundo e Irene.

Saranno loro a rivelare che il vero colpevole dei recenti tragici avvenimenti è proprio Fernando.